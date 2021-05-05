У центрі Києва охорона російського репера напала на чоловіка через запитання про Крим (відео)

Охорона росіянина Басти грубо виштовхала українця з ресторану

На вулиці Хрещатик у центрі Києва біля ресторану «Мокко» охорона російського репера Василя Вакуленка, відомого як Баста, напала на чоловіка. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook активіст Сергій Стерненко.

«Охорона росіянина Басти намагалась побити українця, який питав у нього про Крим, а іншого чоловіка змусила видаляти відео інциденту… Усе це зафіксовано на відео», – написав він.

Стерненко повідомив, що йому вдалось знайти автора відео, і він на правах розповів, що відбулось.

Так, чоловік зайшов у «Мокко» через вхід на літню терасу, де одразу побачив репера. «Встиг на вході перетнутись поглядами з Василем, який був всередині, і повідомив, йому, що «Василій, хочу нагадати вам, що Крим – Україна! Крим український! Баста виступав у окупованому Криму!». На цих словах до дверей підбігла охорона як закладу, так і ще 4-6 спортивних молодиків. Охорона почала зачиняти двері, а молодики випхали мене з закладу, почалася атака на мене. Василь в своєму оточенні робив нейтральний вигляд. Я пару разів ухильнувся від ударів молодиків і відступив, знімаючи», – переказав Стерненко розповідь чоловіка.

Раніше повідомлялося, що до України приїхав на гастролі російський репвиконавець Баста, якому раніше було заборонено в'їжджати в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму.

15 січня 2018 року Міністерство культури занесло Басту до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці України. У листопаді суд визнав законною заборону Басті в'їжджати в Україну.

Водночас у вересні 2020 року Мінкульт повідомив, що виключив Басту з переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, оскільки сплив термін заборони. За даними концертних афіш, 25-го і 26 червня в Києві має відбутися концерт російського виконавця.

Репера Басту занесено до бази даних центру «Миротворець» через неодноразовий незаконний перетин державного кордону України і заперечення російської агресії. Зазначають, що він гастролював в окупованому Росією Криму.

Нагадаємо, що інший російський репер Алішер Валєєв, відомий як Моргенштерн, заявив, що не поїде в Україну з концертами, бо боїться за своє життя.

Тим часом, представництво президента в Криму і Севастополі звернулося до Державної прикордонної служби (ДПСУ) і СБУ щодо російського комедійного артиста Івана Абрамова, який відвідував окупований Крим в обхід українського законодавства і зібрався на гастролі в Україну у травні.