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    Окупанти в Криму вирішили перекидати воду з водоспадів у водосховища

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    Наповнюваність водосховищ півострова за тиждень скоротилася, тому в Криму триває економія води - Окупанти в Криму вирішили перекидати воду з водоспадів у водосховища

    Наповнюваність водосховищ півострова за тиждень скоротилася, тому в Криму триває економія води

    Фото ua.news

    Раніше віцепрем'єр-міністр Росії Марат Хуснуллін, перебуваючи в окупованому Криму, запевнив, що півострів «забезпечений водою на найближчі роки»

    Окупаційна «влада» Криму має намір перекидати воду з водоспадів у районі Ялти у водосховища. Про це повідомляє Крим.Реалії.

    «Щодо Ялти планується перекидання води з водоспадів у водосховища, окремі заходи по Алушті і, безумовно, при запуску в повному обсязі Бештерек-Зуйського водозабору у нас вийде забезпечувати водою кримську столицю цілодобово. Упевнений, як мінімум до кінця цього року, навіть при найгіршому сценарії, кримчани будуть з водою», заявив Сергій Аксьонов.

    Раніше віцепрем'єр-міністр Росії Марат Хуснуллін, перебуваючи в окупованому Криму, запевнив, що півострів «забезпечений водою на найближчі роки».

    Нагадаємо, Росія тимчасово обмежила польоти над окупованою частиною Криму та Чорного моря. Про це йдеться у повідомленні системи міжнародного сповіщення для пілотів (NOTAM).

    Згідно з повідомленням, певні зони вказані як «небезпечні» для польотів. Зокрема, в «небезпечну» зону для польотів на висоті до 19 тис. метрів входить повітряний простір: над південною частиною окупованого Криму, прилеглими до південного берега Криму територіальними водами та частиною міжнародних вод Чорного моря.

    Теги: Крим Росія окупанти вода влада
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