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    Керівника філії оборонного концерну спіймали на хабарі (фото)

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    Керівника філії затримали на &laquo;гарячому&raquo; під час одержання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 40 тисяч доларів - Керівника філії оборонного концерну спіймали на хабарі (фото)
    Керівника філії затримали на «гарячому» під час одержання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 40 тисяч доларів
    СБУ

    Зловмисник вимагав $1 млн за земельну ділянку в центрі Одеси

    Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала на хабарі керівника регіональної філії одного з оборонних концернів України.

    Як повідомляє пресцентр СБУ, за 1 млн дол. зловмисник обіцяв незаконно передати високоліквідну земельну ділянку в центрі Одеси у власність регіональних бізнес-структур.

    Керівника філії затримали на «гарячому» під час одержання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 40 тисяч дол.

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    Керівника філії оборонного концерну спіймали на хабарі (фото)
    Керівника філії оборонного концерну спіймали на хабарі (фото)
    Керівника філії оборонного концерну спіймали на хабарі (фото)

    Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Київським районним судом м. Одеси стосовно нього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 20 млн грн.

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    Теги: СБУ хабар
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