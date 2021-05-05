Керівника філії оборонного концерну спіймали на хабарі (фото)
Зловмисник вимагав $1 млн за земельну ділянку в центрі Одеси
Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала на хабарі керівника регіональної філії одного з оборонних концернів України.
Як повідомляє пресцентр СБУ, за 1 млн дол. зловмисник обіцяв незаконно передати високоліквідну земельну ділянку в центрі Одеси у власність регіональних бізнес-структур.
Керівника філії затримали на «гарячому» під час одержання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 40 тисяч дол.
Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Київським районним судом м. Одеси стосовно нього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 20 млн грн.