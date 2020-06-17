У Путіна відреагували на новий статус України в НАТО



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У Росії вважають, що новий статус України в НАТО «не сприяє зміцненню безпеки і стабільності в Європі»

РФ «уважно ставиться до наближення військової інфраструктури НАТО до своїх кордонів»

У Кремлі офіційно відреагували на визнання Північноатлантичним Альянсом 12 червня України членом Програми розширених можливостей НАТО.

Як заявив журналістам 16 червня речник президента Росії Дмитро Пєсков, РФ «уважно ставиться до наближення військової інфраструктури НАТО до своїх кордонів».

«… ми змушені вживати належних необхідних заходів для забезпечення власної безпеки у зв’язку з цим. І, звичайно, враховуючи характер НАТО і, власне, первісні цілі, для яких створювався НАТО як механізм конфронтації, звичайно, ми завжди з великою увагою спостерігаємо за процесами, коли НАТО, скажімо так, абсорбує в собі все нові й нові країни в різних форматах», — заявили у Кремлі.

Пєсков також додає, що новий статус України в НАТО «не сприяє зміцненню безпеки і стабільності в Європі».

Нагадаємо, минулого тижня Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями; цей статус дозволяє посилити співпрацю у військовій сфері, однак не означає, що Україна стала ближче до вступу в альянс.

Проте, новий статус України не означає, що міністерські зустрічі комісії Україна-НАТО розблоковано. Угорщина продовжує перешкоджати зближенню України з Альянсом.

НАТО запустило Програму розширених можливостей у 2014 році та долучило до неї п'ять країн: Швецію, Фінляндію, Австралію, Грузію та Йорданію. Програма покликана допомогти учасникам збільшити оперативну сумісність своїх військ з силами НАТО.

В Альянсі уточнили, що статус партнера НАТО з розширеними можливостями не впливає на можливе членство України в Альянсі. Даний статус передбачає розширення двосторонньої співпраці.