НАТО надало статус Україні



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Дмитро Кулеба: мало хто вірив, що нам вдасться, але ми це зробили

Як уточнив Дмитро Кулеба, Україна отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО (EOP)

Щойно Україна отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО (EOP).

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Facebook.

Очільник зовнішньополітичного відомства зазначив, що «Україна довго йшла до цього заголовку на сайті НАТО».

«У січні 2020 року, на виконання доручення президента Володимира Зеленського, Україна офіційно подала заявку на участь у Програмі розширених можливостей НАТО. Потім було багато дипломатії. Дуже багато дипломатії на всіх рівнях. І ось все спрацювало. Мало хто вірив, що нам вдасться, але ми це зробили», - написав Кулеба.

Нагадаємо, наприкінці травня президент Володимир Зеленський підписав указ «Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік».

Особлива увага у програмі приділена питанням досягнення відповідності критеріям членства в НАТО, переведення сектору безпеки та оборони України на стандарти НАТО та зміцнення демократичного цивільного контролю.

Повідомляється, що головний акцент у програмі зроблено на зусиллях держави для забезпечення безпеки й добробуту людини як ключового суб'єкта національної безпеки.

Реалізація всеосяжних реформ у різних сферах, передбачених РНП, має ще більше наблизити Україну до Альянсу, наголосили в Офісі президента.