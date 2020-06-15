НАТО чекає від України прийняття п'яти законів - Стефанішина



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Віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина Фото: Європейська правда

Усі законопроєкти внесені до Ради і чекають на розгляд

Північноатлантичний альянс для поглиблення співпраці з Україною чекає ухвалення п'яти основоположних законів.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю «Європейській правді».

«Є п'ять основоположних законів. Це закон про парламентський контроль щодо безпеки і оборони, проєкт якого зареєстрований у парламенті під №1204, зміни до законодавства про СБУ (№3196), закон про розвідку (№2412-д), про оборонні закупівлі (№2398-д) і закон про державну таємницю, який ще в роботі», - сказала Стефанішина.

Вона додала, що закон про держтаємницю посідає особливе місце навіть серед цих законопроєктів, бо він стосується трансформації навіть не інституцій, а мислення.

«Річ у тім, що більшість документів, які стосуються державної таємниці, успадковані з радянських часів. І я як віцепрем’єр і до цього державний службовець із великим захватом спостерігаю за виконанням інструкцій кінця радянської епохи», - констатувала вона.

За словами Стефанішиної, без євроатлантичної мобілізації ці зміни могли би ще довго дискутуватися. «Натомість зараз йдеться про законопроєкти, які вже в парламенті», - зазначила вона. Минулого тижня НАТО надало Україні статус члена Програми розширених можливостей.

НАТО запустило Програму розширених можливостей у 2014 році та долучило до неї п'ять країн: Швецію, Фінляндію, Австралію, Грузію та Йорданію. Програма покликана допомогти учасникам збільшити оперативну сумісність своїх військ з силами НАТО.

В Альянсі уточнили, що статус партнера НАТО з розширеними можливостями не впливає на можливе членство України в альянсі. Даний статус передбачає розширення двосторонньої співпраці.