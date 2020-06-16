Угорщина не розблокувала діалог Україна-НАТО попри новий статус



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Єнс Столтенберг: статус партнера з розширеними можливостями було надано, оскільки Україна виявилася дуже цінним партнером НАТО

Новий статус України в НАТО не розблокував проведення міністерських зустрічей

Новий статус України не означає, що міністерські зустрічі комісії Україна-НАТО розблоковано. Угорщина продовжує перешкоджати зближенню України з альянсом.

Про це на брифінгу в Брюсселі заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає пресслужба альянсу.

За словами Столтенберга, статус партнера з розширеними можливостями було надано, оскільки Україна виявилася дуже цінним партнером НАТО.

«Ми працюємо за різними напрямами з Україною... Що стосується міністерських зустрічей у форматі комісії Україна - НАТО, питання ще не вирішене, ми як і раніше шукаємо шляхи», - додав він, відповідаючи на питання, чи означає новий статус те, що Угорщина розблокувала співпрацю НАТО з Україною.

Нагадаємо, минулого тижня Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями; цей статус дозволяє посилити співпрацю у військовій сфері, однак не означає, що Україна стала ближче до вступу в альянс.

Угорщина заявила, що припинить блокувати засідання ради Україна-НАТО, коли Київ вирішить питання мови та освіти щодо угорської меншини Закарпаття.

Нагадаємо, Угорщина пред’являє претензії до України через два закони, що були прийняті у 2017 (Закон про освіту) і 2019 (Закон про функіонування української мови як державної) роках. У Будапешті вважають, що обидва документи порушують право на використання мови національними меншинами. Ще два роки тому міністр закордонних справ Угорщини Петер Сиятро заявив, що уряд Угорщини вирішив блокувати всі подальші рішення Європейського союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною.

Наприкінці жовтня 2019 року Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО стосовно України і у листопаді голова комітету парламенту Угорщини з питань національної єдності Янош Бенцик заявив, що Угорщина і надалі послідовно блокуватиме зближення України із Північноатлантичним альянсом та ЄС.

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