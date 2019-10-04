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    У Раді створили об'єднання для захисту ФОПів

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    Депутат від &laquo;Слуги народу&raquo; Роксолана Підласа - У Раді створили об'єднання для захисту ФОПів
    Депутат від «Слуги народу» Роксолана Підласа
    Фото: facebook.com

    Об'єднання відстоюватиме збереження чинних умов роботи для ФОПів, в тому числі збереження спрощеної системи оподаткування та існуючих груп

    У Верховній Раді створили міжфракційне депутатське об'єднання «За ФОПів», учасники об'єднання обіцяють захищати малий бізнес. Про це повідомила у Facebook депутат від «Слуги народу» Роксолана Підласа.

    «Ми в минулому - ФОПи. Багато з нас працювали в сфері послуг: організація заходів, PR, консультаційні послуги тощо. Ми - за малий бізнес, ми захищаємо ФОПів, які або самостійно виробляють товари чи надають послуги, або наймають невелику кількість працівників», - написала Підласа.

    За її словами, об'єднання буде відстоювати збереження чинних умов роботи для ФОПів, в тому числі збереження спрощеної системи оподаткування та існуючих груп.

    «Ми створюємо міжфракційне об’єднання для того, щоб домогтися балансу в податковій і фіскальній політиці: детінізація, але не за рахунок ускладнення життя ФОПів. Ми пропонуємо збільшити ліміт обороту для третьої групи і переглянути статус першої групи. Крім того, ми - тільки за спрощення механізму сплати податків і скорочення контактів з чиновниками. Всі ФОПи можуть звертатися до нас за підтримкою їхніх інтересів в парламенті», - наголосила вона.

    «У той же час ми бачимо, що великий бізнес часто структурується як ФОПи. Держава бореться з ухиленням від сплати податків, і це зачіпає реальних підприємців, які працюють на економіку і чесно платять податки. Ми не повинні завдавати шкоди малому бізнесу в боротьбі з великими ухильниками», - зазначила Підласа.

    Як повідомлялось, 29 вересня у Верховній Раді був зареєстрований проект постанови №2186 «Про Програму діяльності Кабінету міністрів України» та з'явився текст самого документа.

    Зазначимо, якщо програма буде прийнята залою, цей уряд отримає річний імунітет від відставки.

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