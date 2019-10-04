Не буде жодної депутатської правки, яку ми відхилимо, - Гетманцев про законопроект 1210



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Данило Гетманцев обіцяє, що законопроект №1210 до другого читання буде доопрацьовано на 50-70%

Законопроект №1210 не обговорюється в авральному режимі - нардеп

Скандальний податковий законопроект №1210 до другого читання буде доопрацьовано на 50-70%.

Про це заявив народний депутат з партії «Слуга народу», голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Законопроект №1210 не обговорюється в авральному режимі. Ми не поспішаємо з ним. Скільки ви збиралися б обговорювати? Рік, півроку? Ми діємо абсолютно в рамках регламенту. Ми внесли його в перших числах вересня. (30 вересня, - ред.) Ми його рекомендували до першого читання. Верховна Рада внесе його до порядку денного, проголосує в першому читанні, після цього у нас буде два тижні для поправок. А після цього - час для того, щоб над правками працювати», - розповів Гетманцев.

Нардеп також повідомив, що підготовку до другого читання скорочувати не будуть.

За його словами, голосувати за законопроект у Верховній Раді можуть вже цього тижня.

«Вчора під час комітету я спеціально під стенограму сказав, що не буде жодної депутатської правки, яку ми не розглянемо, яку ми відхилимо, не заглибившись в її суть. І це стосується не тільки депутатських правок, це стосується і правок бізнесу», - запевнив Гетманцев.

Політик повідомив, що робочі групи, які працюють над законопроектом, вже зараз розглядають правки до другого читання.

«Дуже багато чого ми враховуємо. Правильно сказала вчора Ніна Южаніна (член комітету, «Європейської Солідарності», - ред.), Що приблизно на 60% законопроект буде переглянутий до другого читання. Я не знаю точно - на 60, на 50 або на 70, але ця цифра буде десь в цьому проміжку», - прогнозує нардеп.

Нагадаємо, Гетманцев також повідомив, що в законопроект №1210 можуть внести пропозицію про підвищення ставки ренти на марганцеву руду з 5% до 6,25%.

На думку металургів, наслідки змін до Податкового кодексу, що передбачені законопроектом №1210, для економіки можна буде порівняти з кризою 2008 року.