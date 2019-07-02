У РФ побачили іще один індикатор наближення економічної кризи



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Падіння вантажоперевезень залізницею в РФ до цього фіксували в 2008 і 2012 роках

Завантаженість товарних вагонів російської державної компанії РЖД зменшилася в червні 2019 року на 5,4%, а за перше півріччя цього року загалом на 1,5%. Про це пише видання «Коммерсантъ».

В тому числі у Росії фіксувалися зменшення перевезень вугілля, зерна, чорних металів і нафти протягом минулого місяця. Зменшення завантаженості товарних вагонів почали фіксувати іще в квітні цього року, а в травні темпи падіння зросли до 3,8%.

До цього темпи падіння товарних залізничних перевезень фіксували в 2008 і 2012 роках, які співпали із початком економічної кризи і рецесії в РФ. Очікується, що на кінець 2019 року завантаженість товарних вагонів РЖД зменшиться на 2,5% порівняно із 2018 роком.

До слова, сьогодні Чехія заборонила здійснювати «Аерофлоту» рейси Москва-Прага.

Були анульовані раніше видані дозволи на виконання рейсів SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 і SU2018/2019 за 2 липня. У російській авіакомпанії додали, що рейси SU2012/2013 і SU2024/2025 будуть виконані. З них до Праги доправлять пасажирів скасованих рейсів. Також їх передаватимуть іншим авіаперевізникам.

Пасажирам із бронюванням на рейси 2 липня пропонують повернути гроші за квиток або змінити маршрут на альтернативний пункт в Європі без зборів.

Мінтранс РФ заявив, що дії чеської авіаційної влади порушують угоду про повітряне сполучення між Росією і Чехією.