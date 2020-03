На Філіппінах звільнений охоронець торгового центру захопив в заручники 30 осіб

Тисячі покупців, продавців та працівників торгового центру бігли до виходу після того, як почалися постріли

Чоловік узяв в заручники десятки людей в торговому центрі в містечку Сан-Хуан, що знаходиться на схід від столиці Філіппін Маніли. За даними видання The Straits times, щонайменше один чоловік був поранений і доставлений до лікарні.

Глава Східного поліцейського округу Джонсон Алмазан сказав, що постріли були чутні в V-Mall незадовго до полудня за місцевим часом. Тисячі покупців, продавців та працівників торгового центру бігли до виходу після того, як почалися постріли.

