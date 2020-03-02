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    На Філіппінах звільнений охоронець торгового центру захопив в заручники 30 осіб

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    На місце захоплення заручників у Манілі відрядили озброєну поліцію - На Філіппінах звільнений охоронець торгового центру захопив в заручники 30 осіб
    На місце захоплення заручників у Манілі відрядили озброєну поліцію

    Тисячі покупців, продавців та працівників торгового центру бігли до виходу після того, як почалися постріли

    Чоловік узяв в заручники десятки людей в торговому центрі в містечку Сан-Хуан, що знаходиться на схід від столиці Філіппін Маніли. За даними видання The Straits times, щонайменше один чоловік був поранений і доставлений до лікарні.

    Глава Східного поліцейського округу Джонсон Алмазан сказав, що постріли були чутні в V-Mall незадовго до полудня за місцевим часом. Тисячі покупців, продавців та працівників торгового центру бігли до виходу після того, як почалися постріли.

    Мер міста Френсіс Замора повідомив журналістам, що взяв в заручники 30 осіб колишній охоронець, який раніше працював у торговому центрі. Після звільнення він не з'являвся декілька днів і повернувся сьогодні, щоб «висунути деякі вимоги». Також мер повідомив, що озброєний ексохоронець намагався переконати інших колег приєднатися до нього і здійснити якийсь бунт проти керівництва торгового центру. Замора зазначив, що чоловік, імовірно, приніс з собою гранати. Сам Замора зараз на місці, намагається домовитися з бойовиком.

    V-Mall – це популярний торговий центр для тих, хто шукає дешеві телефони та електронні товари, а також підробки дорогих брендів, уточнює видання.

    На відео, розміщених в соціальних мережах, видно поліцейські машини біля входу в торговий центр і сотні людей. Всі двері торгового центру замкнені.

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