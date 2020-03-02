На Філіппінах звільнений охоронець торгового центру захопив в заручники 30 осіб



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На місце захоплення заручників у Манілі відрядили озброєну поліцію

Тисячі покупців, продавців та працівників торгового центру бігли до виходу після того, як почалися постріли

Чоловік узяв в заручники десятки людей в торговому центрі в містечку Сан-Хуан, що знаходиться на схід від столиці Філіппін Маніли. За даними видання The Straits times, щонайменше один чоловік був поранений і доставлений до лікарні.

Глава Східного поліцейського округу Джонсон Алмазан сказав, що постріли були чутні в V-Mall незадовго до полудня за місцевим часом. Тисячі покупців, продавців та працівників торгового центру бігли до виходу після того, як почалися постріли.

LOOK: Situation at a hostage taking at Virra Mall, Greenhills, San Juan City. GRIG MONTEGRANDE/PHILIPPINE DAILY INQUIRER pic.twitter.com/NAaYJgsw85 — Inquirer (@inquirerdotnet) March 2, 2020

Мер міста Френсіс Замора повідомив журналістам, що взяв в заручники 30 осіб колишній охоронець, який раніше працював у торговому центрі. Після звільнення він не з'являвся декілька днів і повернувся сьогодні, щоб «висунути деякі вимоги». Також мер повідомив, що озброєний ексохоронець намагався переконати інших колег приєднатися до нього і здійснити якийсь бунт проти керівництва торгового центру. Замора зазначив, що чоловік, імовірно, приніс з собою гранати. Сам Замора зараз на місці, намагається домовитися з бойовиком.

Swat guys are here pic.twitter.com/z7B2XmuFbV — Rin (preorder WICKED AS YOU WISH 3/3/20) (@RinChupeco) March 2, 2020

V-Mall – це популярний торговий центр для тих, хто шукає дешеві телефони та електронні товари, а також підробки дорогих брендів, уточнює видання.

raw video from Greenhills Shopping Center re pamamaril doon. Video credit to Johaira Sobair - Naga @dzbb @gmanewstv @gmanews @gmanewsbreaking pic.twitter.com/pjxztkJIYA — Jhanon Tomawis Sobair (@injhagram) March 2, 2020

На відео, розміщених в соціальних мережах, видно поліцейські машини біля входу в торговий центр і сотні людей. Всі двері торгового центру замкнені.

