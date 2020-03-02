  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ДБР викликало Киву для вручення підозри

    документ
    • Розсилка
    Нардеп Ілля Кива у січні побив людину в ресторані - ДБР викликало Киву для вручення підозри
    Нардеп Ілля Кива у січні побив людину в ресторані

    Скандального нардепа чекають у ДБР сьогодні о 14 годині

    Народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» Іллю Киву викликали до Державного бюро розслідувань для вручення повідомлення про підозру. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

    «За дорученням генерального прокурора слідчий Державного бюро розслідувань 27 лютого 2020 року з дотриманням вимог ст. 135 КПК України для вручення письмового повідомлення про підозру на 2 березня 2020 року на 14:00 викликав народного депутата України», – йдеться у повідомленні.

    085b8c0797d917c48a44931d15d6488bf5bdcc11

    Нагадаємо, 22 січня 2020 року генеральний прокурор за заявою потерпілого порушив провадження за фактом завдання тілесних ушкоджень громадянину народним депутатом України. Відповідні відомості внесені до ЄРДР.

    Раніше «Главком» писав, що 22 січня в Києві у ресторані між народним депутатом та його знайомим виник конфлікт, у результаті якого виникла короткотривала бійка.

    Як відомо, генпрокурор порушив справу проти нардепа Киви за побиття відвідувача ресторану 22 січня.

    Також Кива відзначився тим, що пообіцяв відрізати голову чоловікові, який дорікнув йому охороною та джипом.

    Читайте також: Кандидат Кива. «Шкода, що я не пішов у політику раніше»

     

    Генпрокурор депутат бійка розслідування Державне бюро розслідувань Ілля Кива
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ