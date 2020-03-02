ДБР викликало Киву для вручення підозри документ



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Нардеп Ілля Кива у січні побив людину в ресторані

Скандального нардепа чекають у ДБР сьогодні о 14 годині

Народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» Іллю Киву викликали до Державного бюро розслідувань для вручення повідомлення про підозру. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«За дорученням генерального прокурора слідчий Державного бюро розслідувань 27 лютого 2020 року з дотриманням вимог ст. 135 КПК України для вручення письмового повідомлення про підозру на 2 березня 2020 року на 14:00 викликав народного депутата України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 січня 2020 року генеральний прокурор за заявою потерпілого порушив провадження за фактом завдання тілесних ушкоджень громадянину народним депутатом України. Відповідні відомості внесені до ЄРДР.

Раніше «Главком» писав, що 22 січня в Києві у ресторані між народним депутатом та його знайомим виник конфлікт, у результаті якого виникла короткотривала бійка.

Як відомо, генпрокурор порушив справу проти нардепа Киви за побиття відвідувача ресторану 22 січня.

Також Кива відзначився тим, що пообіцяв відрізати голову чоловікові, який дорікнув йому охороною та джипом.