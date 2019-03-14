У Рівному вандали відрізали пальці солдату на Монументі Вічної Слави



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Поліцейські виявили відсутність у скульптурі солдата двох пальців, а у дівчинки та ще одного солдата – носа Фото: Відділ комунікації поліції Рівненської області

За даними поліції, невідомі здійснили зрізи у чотирьох місцях бронзового багатофігурного горельєфа

У Рівному вандали пошкодили Монумент Вічної Слави.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області.

«14 березня, близько дев’ятої ранку до поліції звернулася 70-річна місцева жителька, яка повідомила що невідомі особи пошкодили багатофігурну композицію Монумента», - розповіли в поліції.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що невідомі здійснили зрізи у чотирьох місцях бронзового багатофігурного горельєфа. Поліцейські виявили відсутність у скульптурі солдата двох пальців, а у дівчинки та ще одного солдата – носа.

За фактом руйнування пам’ятника слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 297 Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину, а також точний час пошкодження.

Нагадаємо, в Дніпрі в ніч на 6 березня хулігани обмалювали центральну частину міста, також постраждав пам'ятник Олександру Полю - першому почесному громадянину Катеринослава.

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що готовий заплатити велику грошову винагороду тим, хто надасть важливу інформацію про хуліганів, які діють у місті.