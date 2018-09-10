У Росії кількість затриманих протестувальників зросла до тисячі



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Фото: «Новая газета»

Найбільше учасників акцій поліція затримала в Санкт-Петербурзі

У 38 містах Росії 9 вересня, в день виборів в усіх регіонах федерації, затримали 1018 людей, які вийшли на акції протесту проти підвищення пенсійного віку. На протести людей раніше скликав опозиціонер Олексій Навальний.

Про це повідомляє «ОВД-Инфо», яке також оприлюднило поіменні списки затриманих в усіх містах.

Про понад тисячу затриманих стало відомо о 4 ранку 10 вересня.

Найбільше протестувальників поліція затримала в Санкт-Петербурзі - там до відділків повезли понад 452 людини. Понад 180 людей були затримані в Єкатеринбурзі. На третьому за кількістю місці - Краснодар.

У Москві на акціях затримали 43 людини.

Раніше ЗМІ повідомили, що в Петербурзі на площі Леніна «людей затримували колонами».

У містах Росії проходили акції протесту проти підвищення пенсійного віку. Демонстрації відбувалися в неділю, 9 вересня, тобто в єдиний день голосування, коли в РФ обирають губернаторів, мерів та депутатів різних рівнів.

Джерело: Громадське