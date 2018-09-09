Путін грабує народ! Росіяни вийшли на протести проти пенсійної реформи



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Фото: @top_ngs_news Протести в Новосибірську

У протестах беруть участь у цілому 83 міста

У містах Росії проходять акції протесту проти підвищення пенсійного віку. Демонстрації відбуваються в неділю, 9 вересня, тобто в єдиний день голосування, коли в РФ обирають губернаторів, мерів та депутатів різних рівнів.

За даними організаторів - команди опозиційного політика Олексія Навального - у протестах беруть участь у цілому 83 міста. У багатьох з них, у тому числі в Москві й Санкт-Петербурзі, акції не узгоджені з владою.

Перша акція пройшла в Південно-Сахалінську. Мітинги також відбулися, проходять або незабаром відбудуться в таких містах, як Владивосток, Іркутськ, Улан-Уде, Кемерово, Барнаул, Красноярськ, Новокузнецьк, Уфа, Тюмень, Перм, Єкатеринбург, Казань, Калуга, Калінінград. Їхні учасники вигукують гасла щодо пенсій, а також «Путіна у відставку!», «Путін грабує народ!», «Ми - проти влади шахраїв і злодіїв!».

У Новосибірську на акцію зібралися, за оцінками організаторів, кілька тисяч осіб. Координатора штабу Навального Сергія Бойка затримали, коли той спілкувався за допомогою відеозв'язку з ведучими YouTube-каналу «Навальний LIVE». За твердженням Бойка, акція була узгоджена з владою. Затримання зафіксовані також в Омську, Томську, Кемерово. З Хабаровська повідомляють про затримання 12 осіб.

Сотрудники ОМОН задержали нескольких участников митинга против пенсионной реформы. Они пытались пробиться в отдел полиции, где находится задержанный организатор Сергей Бойко.



Подробности: https://t.co/KOcb2cXg6w pic.twitter.com/xkQmlDncmZ — НГС (Новосибирск) (@top_ngs_news) September 9, 2018

Привет из автозака. Хабаровск pic.twitter.com/euJErRfuMj — Артем Мозгов (@Mozgovty) September 9, 2018

ОМОН в Новосибирске разошёлся. Правильно! Пора снять свои каски и присоединиться к митингующим. Например, спросить у Путина, почему у них воруют еду. https://t.co/9ftP4MTAt0 pic.twitter.com/xe2u3eWD18 — Навальный LIVE (@navalnylive) September 9, 2018

Курган умеет задавать правильные вопросы. Это Путин повышает пенсионный возраст. Это Путин ворует наши с вами пенсии. Это Путин принимает антинародные законы. #дожитьдопенсии https://t.co/9ftP4MTAt0 pic.twitter.com/yhke0hpkAq — Навальный LIVE (@navalnylive) September 9, 2018

Прибічників Навального в багатьох містах РФ почали затримувати ще за кілька днів до початку протестів. Так, в Ставрополі й Краснодарі координатори штабів Навального отримали 5-10 діб арешту, були заарештовані ще двоє активістів. У Челябінську додому до активіста «Відкритої Росії» прийшли співробітники поліції, які доставили його в прокуратуру. У Комсомольську-на-Амурі затримали двох осіб, які прийшли до відділку поліції і вимагали звільнити затриманих раніше заявника акції протесту й волонтера штабу Навального.

Сам Олексій Навальний був затриманий 27 серпня і засуджений судом до адміністративного арешту на 30 діб, тому не зможе брати участь в мітингу в Москві.

Нагадаємо, рейтинг президента Росії Володимира Путіна знизився до рівня довоєнного 2013 року.

Зазначимо, протягом останнього часу у Росії був проведений і запланований ряд непопулярних реформ. Зокрема, російська Дума у першому читанні проголосувала за підвищення пенсійного віку. Це викликало протести.

Законопроект, поданий урядом і підтриманий Державною думою в першому читанні, передбачає, що пенсійний вік зросте до 65 років для чоловіків до 2028 року та до 63 років для жінок до 2034 року. Зараз пенсійний вік для чоловіків і жінок становить 60 і 55 років відповідно.

Плани уряду викликав протести по всій Росії з моменту їхнього оголошення в червні. Понад 2,8 мільйона людей підписали петицію проти реформи на сайті change.org.

Джерело: Deutsche Welle