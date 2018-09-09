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    У світі

    Путін грабує народ! Росіяни вийшли на протести проти пенсійної реформи

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    Протести в Новосибірську - Путін грабує народ! Росіяни вийшли на протести проти пенсійної реформи
    Фото: @top_ngs_news
    Протести в Новосибірську

    У протестах беруть участь у цілому 83 міста

    У містах Росії проходять акції протесту проти підвищення пенсійного віку. Демонстрації відбуваються в неділю, 9 вересня, тобто в єдиний день голосування, коли в РФ обирають губернаторів, мерів та депутатів різних рівнів.

    За даними організаторів - команди опозиційного політика Олексія Навального - у протестах беруть участь у цілому 83 міста. У багатьох з них, у тому числі в Москві й Санкт-Петербурзі, акції не узгоджені з владою.

    Перша акція пройшла в Південно-Сахалінську. Мітинги також відбулися, проходять або незабаром відбудуться в таких містах, як Владивосток, Іркутськ, Улан-Уде, Кемерово, Барнаул, Красноярськ, Новокузнецьк, Уфа, Тюмень, Перм, Єкатеринбург, Казань, Калуга, Калінінград. Їхні учасники вигукують гасла щодо пенсій, а також «Путіна у відставку!», «Путін грабує народ!», «Ми - проти влади шахраїв і злодіїв!».

    У Новосибірську на акцію зібралися, за оцінками організаторів, кілька тисяч осіб. Координатора штабу Навального Сергія Бойка затримали, коли той спілкувався за допомогою відеозв'язку з ведучими YouTube-каналу «Навальний LIVE». За твердженням Бойка, акція була узгоджена з владою. Затримання зафіксовані також в Омську, Томську, Кемерово. З Хабаровська повідомляють про затримання 12 осіб.

    Прибічників Навального в багатьох містах РФ почали затримувати ще за кілька днів до початку протестів. Так, в Ставрополі й Краснодарі координатори штабів Навального отримали 5-10 діб арешту, були заарештовані ще двоє активістів. У Челябінську додому до активіста «Відкритої Росії» прийшли співробітники поліції, які доставили його в прокуратуру. У Комсомольську-на-Амурі затримали двох осіб, які прийшли до відділку поліції і вимагали звільнити затриманих раніше заявника акції протесту й волонтера штабу Навального.

    Сам Олексій Навальний був затриманий 27 серпня і засуджений судом до адміністративного арешту на 30 діб, тому не зможе брати участь в мітингу в Москві.

    Нагадаємо, рейтинг президента Росії Володимира Путіна знизився до рівня довоєнного 2013 року.

    Зазначимо, протягом останнього часу у Росії був проведений і запланований ряд непопулярних реформ. Зокрема, російська Дума у першому читанні проголосувала за підвищення пенсійного віку. Це викликало протести

    Законопроект, поданий урядом і підтриманий Державною думою в першому читанні, передбачає, що пенсійний вік зросте до 65 років для чоловіків до 2028 року та до 63 років для жінок до 2034 року. Зараз пенсійний вік для чоловіків і жінок становить 60 і 55 років відповідно.

    Плани уряду викликав протести по всій Росії з моменту їхнього оголошення в червні. Понад 2,8 мільйона людей підписали петицію проти реформи на сайті change.org.

    Джерело: Deutsche Welle

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