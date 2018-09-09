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    У світі

    Діти і підлітки вийшли на протести у Росії (фото)

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    Затримання хлопчика у Петербурзі - Діти і підлітки вийшли на протести у Росії (фото)
    Фото: Медіазона
    Затримання хлопчика у Петербурзі

    Десятирічний хлопчик вийшов на протест у Петербурзі, а його затримали

    У Петербурзі на акції проти пенсійної реформи затримані 500 осіб. Про це пише місцеве видання «Фонтанка».

    За даними співробітників правопорядку, з моменту початку акції затримані вже 400-500 осіб. У момент затримання одній дівчині стало погано. Їй надали першу допомогу.

    Кореспондент «Медіазони» в Петербурзі передає, що на площі Леніна людей затримують колонами. На очах кореспондента кілька десятків протестувальників відправили в автозак. У площі як мінімум три автозаки, повністю заповнених затриманими.

    Кореспондент «Комерсанта» Олександр Черних в своєму каналі повідомляє, що у Москві на Тверській поліцейські грубо затримали підлітка.

    «По Тверській йшов самотньо підліток і щось голосно кричав; на нього ззаду наскочили поліцейські і потягли; журналістів грубо відштовхували», - написав журналіст.

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    Діти і підлітки вийшли на протести у Росії (фото)
    Діти і підлітки вийшли на протести у Росії (фото)
    Діти і підлітки вийшли на протести у Росії (фото)
    Діти і підлітки вийшли на протести у Росії (фото)
    Діти і підлітки вийшли на протести у Росії (фото)
    Діти і підлітки вийшли на протести у Росії (фото)
    Діти і підлітки вийшли на протести у Росії (фото)
    Фото: Медіазона та Дождь

    Мітинг проти пенсійної реформи розпочався в Петербурзі на площі Леніна о 14.00. Висловити протест зібралися кілька тисяч городян. Влада до заходу підготувалися і підвезла до місця колючий дріт, підігнали поливальні машини. Також виявилися перекриті під'їзди до площі Леніна, обмежили рух і по Літєйному мосту. При першому затриманні в хід пустили димову шашку.

    У містах Росії проходять акції протесту проти підвищення пенсійного віку. Демонстрації відбуваються в неділю, 9 вересня, тобто в єдиний день голосування, коли в РФ обирають губернаторів, мерів та депутатів різних рівнів.

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