У Росії масово затримують учасників акції проти війни з Україною

З 24 лютого, коли розпочалася війна в Україні, на антивоєнних акціях у Росії було затримано 14 095 людей

Сьогодні затримано вже 113 людей у 21 місті РФ

У східних регіонах Росії, у Сибіру, на Уралі і на Далекому Сході поліція затримує людей, які на заклик Навального вийшли на акції проти війни з Україною. Про це повідомляє «ОВД-Инфо».

На 14:00 (мск) затримані 113 людей у 21 місті країни. Найбільше затриманих у Єкатеринбурзі – 28 осіб, в Іркутську – 22, у Челябінську – 10, Владивостоці – 8, у Томську – 7. У решті міст менше 5-ти затриманих. Почалися затримання й у Москві – 10 людей.

Правозахисний портал «Автозак» почав публікувати у Телеграм-каналі факти жорстких затримань. Приміром, у Бєлгороді затримання протестувальників здійснюють чоловіки у цивільному одязі.

Загалом, за даними «ОВД-Инфо», з 24 лютого, коли розпочалася війна в Україні, на антивоєнних акціях у Росії було затримано 14 095 людей.

Як повідомлялося, у неділю, 13 березня, о 14:00 (місцевий час у кожному часовому поясі) очікуються антивоєнні протести на головних площах російських міст. На них прийти закликав росіян опозиціонер Олексій Навальний, який перебуває в ув'язненні.