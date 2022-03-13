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    Спецслужби Путіна планують теракти в РФ, щоб дискредитувати етнічних українців

    Спецслужби РФ вирішили консолідувати російське суспільства навколо підтримки війни з Україною шляхом насильства - Спецслужби Путіна планують теракти в РФ, щоб дискредитувати етнічних українців
    Спецслужби РФ вирішили консолідувати російське суспільства навколо підтримки війни з Україною шляхом насильства

    Посилюватимуться пропагандистські заходи з метою роз’яснення росіянам безальтернативності знищення українців

    Російські спецслужби планують низку заходів з дискредитації українців, які проживають у РФ. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

    За даними Центру, з метою консолідації російського суспільства навколо підтримки війни з Україною спецслужби Росії планують проведення операції, спрямованої на дискредитацію українців, які проживають у РФ.

    У межах спецоперації планується поширювати заклики до українців, які живуть в Росії, щодо очолювання протестного руху з повалення режиму Путіна. Зокрема до проголошення закликів будуть залучатися лідери громадської думки з нібито проукраїнською позицією, які перебувають за межами Росії.

    Також планується надання протестам, пов’язаним з різким погіршенням умов життя росіян, етнічного «українського» забарвлення і реалізація серії провокацій насильницького (терористичного) характеру, які «організовуватимуться» етнічними українцями.

    Крім того, посилюватимуться пропагандистські заходи з метою роз’яснення росіянам безальтернативності війни з Україною та необхідності знищення українців.

    Теги: Росія теракт РНБО Україна
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    Спецслужби Путіна планують теракти в РФ, щоб дискредитувати етнічних українців