Спецслужби Путіна планують теракти в РФ, щоб дискредитувати етнічних українців

Спецслужби РФ вирішили консолідувати російське суспільства навколо підтримки війни з Україною шляхом насильства

Посилюватимуться пропагандистські заходи з метою роз’яснення росіянам безальтернативності знищення українців

Російські спецслужби планують низку заходів з дискредитації українців, які проживають у РФ. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

За даними Центру, з метою консолідації російського суспільства навколо підтримки війни з Україною спецслужби Росії планують проведення операції, спрямованої на дискредитацію українців, які проживають у РФ.

У межах спецоперації планується поширювати заклики до українців, які живуть в Росії, щодо очолювання протестного руху з повалення режиму Путіна. Зокрема до проголошення закликів будуть залучатися лідери громадської думки з нібито проукраїнською позицією, які перебувають за межами Росії.

Також планується надання протестам, пов’язаним з різким погіршенням умов життя росіян, етнічного «українського» забарвлення і реалізація серії провокацій насильницького (терористичного) характеру, які «організовуватимуться» етнічними українцями.

Крім того, посилюватимуться пропагандистські заходи з метою роз’яснення росіянам безальтернативності війни з Україною та необхідності знищення українців.