Окупанти у розмові з рідними хваляться, як грабують українців (відео)

Триває 18 доба повномасштабної війни Росії проти України

СБУ перехоплює нові розмови російських загарбників, які мародерствують в Україні.

На цих плівках чути, як російські окупанти на Сумщині грабують магазини і навіть оселі українців. Шукають цигарки, алкоголь і ласощі, виносять з помешкань ноутбуки, телевізори та іншу техніку, а самі будинки палять.

Один з окупантів став нахвалювати українське морозиво, яким його «пригостили» товариші, які пограбували місцевий магазин.

«У відповідь рідня окупантів скаржиться, що відтепер у них не показуватимуть прем’єр-лігу в телевізорі… Але сподіваються, що від РФ відвернулися тільки Європа і США. А це ж, все-таки, не увесь світ. Так, не увесь. Можна, зрештою, розраховувати на дружню підтримку Північної Кореї.

Та навряд чи вона їм допоможе. Бо за дикунські вчинки доведеться відповідати за законами цивілізованого світу. Сповна!» − запевняють в Службі безпеки України.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до народу у неділю, 13 березня. Він розповів про втрати окупантів та назвав ключове завдання влади сьогодні.