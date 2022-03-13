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    Окупанти у розмові з рідними хваляться, як грабують українців (відео)

    Воювати не вміють, зате крадуть вправно - Окупанти у розмові з рідними хваляться, як грабують українців (відео)
    Воювати не вміють, зате крадуть вправно
    з відкритих джерел

    Триває 18 доба повномасштабної війни Росії проти України

    СБУ перехоплює нові розмови російських загарбників, які мародерствують в Україні.

    На цих плівках чути, як російські окупанти на Сумщині грабують магазини і навіть оселі українців. Шукають цигарки, алкоголь і ласощі, виносять з помешкань ноутбуки, телевізори та іншу техніку, а самі будинки палять.

    Один з окупантів став нахвалювати українське морозиво, яким його «пригостили» товариші, які пограбували місцевий магазин.

    «У відповідь рідня окупантів скаржиться, що відтепер у них не показуватимуть прем’єр-лігу в телевізорі… Але сподіваються, що від РФ відвернулися тільки Європа і США. А це ж, все-таки, не увесь світ. Так, не увесь. Можна, зрештою, розраховувати на дружню підтримку Північної Кореї.

    Та навряд чи вона їм допоможе. Бо за дикунські вчинки доведеться відповідати за законами цивілізованого світу. Сповна!» − запевняють в Службі безпеки України.

    УВАГА! НЕНОРМАТИВНА ЛЕКСИКА!!! 18+

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до народу у неділю, 13 березня. Він розповів про втрати окупантів та назвав ключове завдання влади сьогодні.

    Теги: окупанти СБУ війна злочинність магазин #stoprussia
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    Окупанти у розмові з рідними хваляться, як грабують українців (відео)