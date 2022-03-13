В Росію пішли «труни з синами». Навальний закликав до протестів

«Божевільного маніяка Путіна найшвидше зупинить зараз народ Росії»

У неділю, 13 березня, о 14:00 очікуються антивоєнні протести на головних площах російських міст. Російський опозиціонер Олексій Навальний, який перебуває у в'язниці, закликав співвітчизників взяти активну участь у протестах.

«Божевільного маніяка Путіна найшвидше зупинить зараз народ Росії, якщо виступить проти війни. І це важкий марафон. Боротьба на виснаження. Зі страхами та арештами. Але це точно не марна боротьба. Не символічний жест відчаю», – йдеться у відеозверненні на YouTube-каналі канал Навальний Lіve.

Далі Навальний аргументує, що навіть згідно з «офіційною, придворною соціологією» в Росії проти війни висловлюються 29%. Підтримка кожного третього на «старті антивоєнного руху», ще до того, як війна вдарила «санкціями та економічною катастрофою, головним жахом війни - трунами з синами» - це дуже багато. І далі протест, на думку Навального, наростатиме.

«Все: від цін у магазинах до сусідки, що плаче, чий родич згинув ні за що, намагаючись вбити невинного, — нагадуватиме про те, що йде безглузда бійня. Що божевільний дід Путін зараз зруйнує Україну і розорить Росію. І в цей момент кожний, хто прозрів, має зрозуміти: я не один так думаю. Мені є до когось приєднатися. Я теж вийду на вулицю проти війни… Тому ми з вами не маємо права припинити цей виснажливий марафон», – наголошує опозиціонер.

Після початку російського вторгнення в Україну Навальний та його команда 2 березня закликали росіян щодня та безстроково виходити на антивоєнні акції. За даними правозахисного проекту ОВД-Инфо, з початку війни до цього часу на антивоєнних акціях у всій росії було затримано до 14 тис. осіб.