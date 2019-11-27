У Росії поліцейська застрелилася після зґвалтування колегою. Подробиці справи



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Після згвалтування Клочкова не писала заяву в поліцію, «тому що боялася зіпсувати собі життя»

Близькі загиблої надали довідку з лікарні, згідно з якою лікарі зафіксували у Клочкової «травму статевих органів»

У російському Сочі за фактом загибелі 23-річної слідчої Марії Клочкової порушили кримінальну справу про доведення до самогубства - в рамках розслідування будуть вивчені умови, що підштовхнули дівчину до суїциду.

Дівчина застрелилася в кабінеті відділу поліції Хостінського району Сочі.

Родичі Клочкової запевняють, що причиною трагедії стало згвалтування з боку колеги по службі. Близькі загиблої надали довідку з лікарні, згідно з якою лікарі зафіксували у неї «травму статевих органів».

26 листопада було встановлено особу чоловіка, якого родичі підозрюють у згвалтуванні, пише Telegram-канал Life Shot. За непідтвердженими даними, ним виявився товариш по службі дівчини Алан П.

Як пишуть ЗМІ, 6 жовтня він забронював номер в одному з сочинських готелів і близько третьої ночі приїхав туди з Клочковою. Як заявив адміністратор готелю, молоді люди виглядали радісними: обнімалися і спокійно пройшли разом в кімнату. Через деякий час чоловік нібито спустився на перший поверх і попросив співробітників викликати швидку допомогу - фельдшерам Клочкова повідомила, що у неї паморочиться в голові.

Після того, як пара покинула готель, в номер прийшла прибиральниця - слідів боротьби жінка не помітила, однак всюди були розкидані закривавлені рушники. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

У той же час родичі дівчини наполягають на наругу - за їхніми словами, в лікарні з'ясувалося, що Клочкова була незайманою до згвалтування. Матір Марії надала довідку з медустанови, де в рядку скарги зазначено - «рясні кров'янисті виділення з піхви», а в заключному діагнозі - «травма статевих органів». Крім того, в документі значиться, що дівчині знадобилося оперативне втручання лікарів, а саме - ушивання піхви.

«З цього моменту вона вважала себе ганьбою сім'ї. Заяву не писала, тому що боялася зіпсувати собі життя і не хотіла, щоб хтось дізнався про цю історію. Вона була зовсім дитиною в душі. Її покалічили і довели до суїциду», - повідомила користувач соцмережі «Вконтакте» під іменем Анна Клочкова, яка представилася рідною сестрою померлої.

Джерело: Газета.Ru