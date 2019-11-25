У Росії боротимуться з ВІЛ за допомогою духовно-морального виховання

Російський міністр охорони здоров'я вважає, що ВІЛ з'являється від неправильного виховання або від поганого характеру

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В пятницу я написал комментарий, посвящённый безумным планам России принять закон, разрешающий официально воровать лекарства иностранных компаний, путём выпуска их без лицензии. А поскольку без лицензии и оборудования Россия может выпустить только таблетированый навоз — (напомню, что на разработку современного лекарства иностранные фармгиганты тратят более миллиарда долларов), то лучшее российское лекарство будет прежним — зелёнка, чтобы мазать, вата — приложить и водка, чтобы запить результат подобного лечения. Ходят слухи, что будет предложено жевать крымскую землицу, мазаться ладаном и читать патриотические стихи про Путина — но последнее уже перед кладбищем.

Всё это может показаться шуткой, но не торопитесь — подготовка к замене лекарств патриотизмом и молитвами идёт полным ходом: вот министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова считает, что для борьбы с заражением ВИЧ молодёжи нужно заниматься их… духовно-нравственным воспитанием!!!

Еще раз: чтобы не заразиться ВИЧ нужно заниматься духовно-нравственным воспитанием этой молодёжи. Именно в этом г-жа Скворцова видит ответ на рост заболеваемости ВИЧ в России.

Знаете, когда я читаю подобное, то даже не знаю, восхищаться мне г-жой Скворцовой, или возмущаться. То, что министр, объявляющий подобное, должен быть немедленно уволен — это общее место. Это означает, что наш министр считает, что ВИЧ появляется от неправильного воспитания или от дурного характера. А поскольку, в заболевании ВИЧ замечены люди нетрадиционной сексуальной ориентации, то, видимо, если взять гея и прочитать ему что-то духовное, либо нравственное, то он станет натуралом и ВИЧем не заболеет. Прочитав эти мои слова, Скворцова, конечно, возмутиться — она скажет, что не это имела в виду. Нет, именно это! Потому что разговор она ведёт не о бесплатных кондомах на каждом шагу, не о массированной пропаганде безопасного секса, а о духовно-нравственном воспитании. Тут смешным является тезис именно о духовности. То есть, если нравственность еще как-то можно к ЛГБТ прикрутить, то как прикрутить духовность?! Видимо, если ходишь в церковь и читаешь Толстого, то то ли склонность к своему полу пропадает, то ли импотенция наступает.

Короче, есть у меня подозрение, что Россия уже не хочет закупать импортные лекарства или импортные презервативы — валюты нет, либо хочет внедрить страшные презервативы советского времени, которые делались на тех же линиях, на которых делались автомобильные покрышки, и секс в которых напоминал езду на этих покрышках.

Не знаю, так, или иначе, но когда министр здравоохранения главной скрепой в борьбе с ВИЧ видит что-то духовно-нравственное, то единственный выход, как советовал Жванецкий, в деле секса пересесть на скамейку запасных.

Джерело: Эхо Москвы

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