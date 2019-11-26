Вже більше половини молоді в Росії хоче виїхати з країни - опитування



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У 2014 році за кордон хотіли переїхати жити лише 22% російської молоді

Більше половини молоді в Росії у віці 18-24 років висловило бажання переїхати за кордон на постійне місце проживання.

Про це свідчить опитування «Левада-центру».

У порівнянні із 2014 роком, тоді за кордон хотіли переїхати лише 22% російської молоді.

Деяке зростання еміграційних настроїв з 2014-2015 року спостерігається і серед росіян середнього віку.

Опитування було проведене 26 вересня - 2 жовтня 2019 року по репрезентативній всеросійській вибірці міського та сільського населення об'ємом 1601 людей у віці від 18 років і старше в 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ.

Дослідження проводилося вдома у респондента методом особистого інтерв'ю.

До слова, перші кроки Володимира Зеленського на посаді президента України схвально оцінили 62% українців, повідомила директорка фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

Бекешкіна зазначила, що 75% опитаних українців позитивно ставляться до того, що Зеленський ініціював переговори з президентом Росії Володимиром Путіним для вирішення конфлікту на Донбасі.