У Росії помер останній міністр оборони СРСР



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Дмитро Язов помер на 96-му році життя

Маршал Язов був членом «ГКЧП»

У Москві у віці 95 років помер маршал Радянського Союзу Дмитро Язов. Про це повідомила пресслужба Міноборони Росії.

«На 96-му році життя після важкої і тривалої хвороби пішов з життя маршал Радянського Союзу Дмитро Тимофійович Язов», - йдеться у повідомленні відомства.

Звання маршала Радянського Союзу Язов отримав в 1990 році. За датою присвоєння він став останнім радянським маршалом. Також нагороджений орденом Червоної Зірки за бойові подвиги в роки Великої Вітчизняної війни. У лютому 2020 року отримав орден «За заслуги перед Вітчизною» III ступеня.

Дмитро Язов народився 8 листопада 1924 року в селі Язов Омської області. Під час війни командував стрілецькою взводом і стрілецькою ротою на Ленінградському і Волховському фронтах. Брав участь в наступальних операціях в Прибалтиці, в обороні Ленінграда, блокаді Курляндской угруповання німецьких військ. З травня 1987-го по серпень 1991 року було міністром оборони СРСР, значився членом ГКЧП.