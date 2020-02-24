Помер ексгравець «Карпат» з російським паспортом



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Вихованець львівського футболу помер 22.02.2020

У віці 74 років помер колишній захисник команди львівських «Карпат» Мар'ян Плахетко

Ексгравець львівського клубу пішов з життя минулої суботи – 22 лютого 2020 року.

Плахетко народився на Львівщині, захищав кольори львівських «Карпат» і СКА, а також московського ЦСКА, в складі якого став чемпіоном СССР-1970.

З 1975 по 1980 рік Плахетко виступав за клуби окупованої СССР частини Німеччини - «Айнхайт» і «Мотор», був одним з перших радянських футболістів-легіонерів.

За збірну СССР захисник провів два товариських матчі.

Після закінчення ігрової кар'єри Плахетко працював у московських ЦСКА і «Торпєдо».

Зазначимо, що смерть свого ветерана у команді львівських «Карпат» проігнорували - офіційний сайт клубу мовчить. Нічого про сумну подію й у клубних соцмережах.