  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Помер ексгравець «Карпат» з російським паспортом

    • Розсилка
    Вихованець львівського футболу помер 22.02.2020 - Помер ексгравець «Карпат» з російським паспортом
    Вихованець львівського футболу помер 22.02.2020

    У віці 74 років помер колишній захисник команди львівських «Карпат» Мар'ян Плахетко

    Ексгравець львівського клубу пішов з життя минулої суботи – 22 лютого 2020 року.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В 2003 році в «Карпатах» говорили російською - в 2010 все змінилося

    Плахетко народився на Львівщині, захищав кольори львівських «Карпат» і СКА, а також московського ЦСКА, в складі якого став чемпіоном СССР-1970.

    З 1975 по 1980 рік Плахетко виступав за клуби окупованої СССР частини Німеччини -  «Айнхайт» і «Мотор», був одним з перших радянських футболістів-легіонерів.

    За збірну СССР захисник провів два товариських матчі.

    Після закінчення ігрової кар'єри Плахетко працював у московських ЦСКА і «Торпєдо».

    Зазначимо, що смерть свого ветерана у команді львівських «Карпат» проігнорували - офіційний сайт клубу мовчить. Нічого про сумну подію й у клубних соцмережах.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть ФК Карпати ФК ЦСКА (Москва)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ