МОЗ не рекомендує українцям їздити до країн, де зареєстрували коронавірус



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За межами Китаю зараження вірусом становить не більше 3% від загальної кількості

Не подорожувати до країн, де зафіксовано випадки коронавірусу, рекомендує громадянам України Міністерство охорони здоров’я.

Про це сказав на 24 лютого заступник глави міністерства Віктор Ляшко в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

Зокрема, він зазначив, що на сьогодні встановлено, що понад 97% випадків інфікування коронавірусною інфекцією зареєстровано в Китаї. Решта 3% хворих зареєстровані в інших країнах.

«Наша рекомендація на сьогодні - по можливості відмовитися від подорожей до країн, де зареєстровані випадки коронавірусної інфекції, оскільки це сприятиме збереженню їхнього здоров’я», - наголосив Ляшко.

Зазначимо, що Україна отримала від ВООЗ тести на коронавірус Covid-19.

Також у МОЗ повідомили, коли оприлюднять результати тестів евакуйованих з Китаю.

До слова, Міністерство охорони здоров'я Румунії оголосило про кілька заходів із запобігання зараженню новим коронавірусом. Усі румуни, які повертаються в країну з Північної Італії, де карантин на коронавірус, будуть ізольовані на 14 днів.

Нагадаємо, українські прикордонники вимірюватимуть температуру людей, які прибуватимуть з Італії, де за останніми даними зафіксували вже 5 смертей від коронавірусу і понад 200 інфікованих.

Станом на 24 лютого кількість загиблих у Китаї від нового коронавірусу Covid-19 зросла до 2592 осіб. За даними Національної комісії охорони здоров’я, за добу на материковому Китаї померло 150 осіб. Комісія також підтвердила загалом 409 нових випадків зараження в Китаї.

Зазначимо, Італія стала епіцентром коронавірусу в Європі: міста на карантині, скасовано масові заходи. У країні було зафіксовано п'яту смерть від коронавірусу.

Як стало відомо в неділю, італійська влада вирішила скасувати два дні проведення Венеціанського карнавалу в понеділок і вівторок.

Знаменитий міланський театр «Ла Скала» в неділю оголосив, що призупиняє роботу через поширення коронавірусу - як запобіжний захід.

Також Австрія призупиняла залізничне сполучення з Італією через перевал Бреннер через спалах коронавірусу, щоправда, за кілька годин зняла заборону на рух пасажирських поїздів.

Влада Євросоюзу закликає громадян не панікувати. Комісар ЄС з питань економіки і фінансів Паоло Джентілоні, перебуваючи на зустрічі фінансових лідерів Великої двадцятки в Саудівській Аравії, повідомив журналістам: «Євросоюз повністю довіряє владі Італії і рішенням, які вона ухвалює. Ми теж стурбовані можливим поширенням вірусу, але немає необхідності панікувати».