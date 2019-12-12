У Росії помер журналіст, якому лікарі зупиняли кровотечу куркою



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Кореспондент газети «Вечірня Москва» Михайло Виноградов помер після візиту лікарів

Медики швидкої порадили чоловіку близько години тримати біля рани заморожену курку

Слідчий комітет Російської Федерації перевіряє смерть журналіста, якому зупиняли кровотечу куркою. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що кореспондент газети «Вечірня Москва» Михайло Виноградов викликав швидку через те, що у нього почалася кровотеча внаслідок нещодавно перенесеної операції.

Медики приїхали, подивилися і сказали, що все в нормі. В підсумку стали прикладати до місця заморожену курку з холодильника і веліли годинку потримати її там.

Згодом журналіст написав про цю історію на своїй сторінці у Facebook - радів, що все обійшлося прикладанням, хоча травма здавалася куди серйозніше.

Цей текст виявився останнім - пізніше Виноградов помер. Слідчий комітет перевіряє, що сталося насправді. За результатами вирішать долю медиків.