Біля Мурманська горить єдиний російський авіаносець «Адмірал Кузнєцов»: вже 10 постраждалих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пожежа на авіаносному крейсері «Адмірал Кузнєцов» почалася під час робіт у першому енерговідсіку на другій палубі

За даними федеральних агентств, пропали двоє робітників, на судноремонтному заводі цю інформацію заперечують

Кількість постраждалих в результаті пожежі на авіаносному крейсері «Адмірал Кузнєцов», що знаходиться на ремонті в Мурманську, зросла до десяти осіб. Про це пише російське агентство ТАСС з посиланням на екстрені служби.

Пожежа почалася під час проведення робіт «з технічного обслуговування», повідомили на судноремонтному заводі «Звездочка». Російські ЗМІ повідомляють, що під час ремонту в енерговідсіку на нижній палубі корабля загорілися електрокабелі. Площа пожежі склала 600 квадратних метрів. На кораблі на початку пожежі знаходилися 400 осіб.

В Об’єднаній суднобудівній корпорації РФ (ОСК) на цю годину повідомили, що пожежа локалізована, відкритого горіння немає.

З корабля врятували вісім осіб, пишуть ЗМІ. Постраждали десять чоловік, вісім госпіталізовані, троє у важкому стані. Більшість отруїлися продуктами горіння, один співробітник 35-го судноремонтного заводу отримав черепно-мозкову травму. Серед постраждалих — двоє військових, повідомили в Північному флоті. Повідомляється, що вони у важкому стані. За даними федеральних агентств, пропали двоє робітників. ТАСС повідомляє про одну людину, зниклу безвісти. За непідтвердженою інформацією Baza, рятувальники не можуть знайти капітана третього рангу Віктора Ізмайлова, який відповідав за ремонт «Адмірала Кузнєцова».

У Об’єднаній суднобудівній корпорації повідомили, що постраждалих серед цивільних фахівців судноремонтного заводу немає. Представник заводу «Звездочка» заявив, що серед військових і працівників ніхто не постраждав. На заводі заперечують, що є зниклі безвісти.

Причиною загоряння міг стати «людський фактор», повідомив президент ОСК Олексій Рахманов. За його словами, під час зварювальних робіт «відбулося потрапляння окалини на нижні палуби», де перебували демонтоване устаткування і залишки горючих рідин.

Чи вплине пожежа на повернення крейсера до складу ВМФ, поки невідомо. Глава ОСК Олексій Рахманов повідомив, що це буде зрозуміло після того, як фахівці потраплять в відсік, де сталася пожежа. Тоді ж можна буде оцінити збиток від того, що сталося.

Джерела у ВМС РФ оцінили пожежу на авіаносці як досить серйозну. «Триває гасіння і боротьба за живучість корабля», — сказав співрозмовник російського агентства. Відсік, де триває займання, планують залити водою.

Авіаносний крейсер «Адмирал Кузнецов» - єдиний авіаносець російського флоту. Його ввели в експлуатацію 1991 року. «Кузнецов» брав участь у військовій операції Росії в Сирії. 2017 року його почали ремонтувати, а торік плавучий док, в якому він ремонтувався, затонув.