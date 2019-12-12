Москва проводжає одіозного ексмера Лужкова. Домовину привезли до патріарха Кирила (Трансляція)



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Затятого прихильника анексії Криму Юрія Лужкова поховають поблизу письменника Сергія Михалкова

Церемонія прощання, як очікується, триватиме близько семи годин

У столиці Росії в четвер почалося прощання з колишнім мером Москви Юрієм Лужковим.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Зазначається, що патріарх Російської православної церкви Кирило проведе відспівування в храмі Христа Спасителя.

Церемонія прощання, як очікується, триватиме близько семи годин. Близько 15:30 Лужков буде похований на Новодівичому кладовищі, як вирішила сім'я політика.

Лужкова поховають поблизу письменника Сергія Михалкова.

Як відомо, у вівторок, 10 грудня, помер колишній мер Москви Юрій Лужков. Ексголова російської столиці помер у клініці німецького міста Мюнхен на 84-му році життя. У медустанові Лужкову проводили операцію на серці.

Хірургічне втручання минуло успішно, однак від глибокого наркозу Лужков не відійшов.

Як відомо, Лужков був затятим прихильником приєднання Криму до Росії – цю тему він піднімав задовго до силового захоплення півострова російськими військами 2014 року.

Також Лужков відвідав з'їзд Партії регіонів, який проводився на тлі Помаранчевої революції, і не став приховувати свої політичні уподобання.

«Ми бачимо, з одного боку, цей апельсиновий підгодовуваний шабаш. І з іншого боку, ми бачимо спокійну силу творення, яка зібралася в цій залі», – сказав він учасникам заходу, що відбувався в Сєверодонецьку.

До речі, на з'їзді проросійські політики чи не вперше відкрито підняли тему сепаратизму і приєднання до РФ низки українських областей.