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    У світі

    Москва проводжає одіозного ексмера Лужкова. Домовину привезли до патріарха Кирила (Трансляція)

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    Затятого прихильника анексії Криму Юрія Лужкова поховають поблизу письменника Сергія Михалкова - Москва проводжає одіозного ексмера Лужкова. Домовину привезли до патріарха Кирила (Трансляція)
    Затятого прихильника анексії Криму Юрія Лужкова поховають поблизу письменника Сергія Михалкова

    Церемонія прощання, як очікується, триватиме близько семи годин

    У столиці Росії в четвер почалося прощання з колишнім мером Москви Юрієм Лужковим.

    Про це пишуть російські ЗМІ.

    Зазначається, що патріарх Російської православної церкви Кирило проведе відспівування в храмі Христа Спасителя.

    Церемонія прощання, як очікується, триватиме близько семи годин. Близько 15:30 Лужков буде похований на Новодівичому кладовищі, як вирішила сім'я політика.

    Лужкова поховають поблизу письменника Сергія Михалкова.

    Як відомо, у вівторок, 10 грудня, помер колишній мер Москви Юрій ЛужковЕксголова російської столиці помер у клініці німецького міста Мюнхен на 84-му році життя. У медустанові Лужкову проводили операцію на серці.

    Хірургічне втручання минуло успішно, однак від глибокого наркозу Лужков не відійшов.

    Як відомо, Лужков був затятим прихильником приєднання Криму до Росії – цю тему він піднімав задовго до силового захоплення півострова російськими військами 2014 року.

    Також Лужков відвідав з'їзд Партії регіонів, який проводився на тлі Помаранчевої революції, і не став приховувати свої політичні уподобання.

    «Ми бачимо, з одного боку, цей апельсиновий підгодовуваний шабаш. І з іншого боку, ми бачимо спокійну силу творення, яка зібралася в цій залі», – сказав він учасникам заходу, що відбувався в Сєверодонецьку.

    До речі, на з'їзді проросійські політики чи не вперше відкрито підняли тему сепаратизму і приєднання до РФ низки українських областей.

    Росія Російська православна церква в Україні смерть мер поховання
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