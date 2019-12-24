У Росії розбився винищувач



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Основні версії катастрофи винищувача Су-57 (Т-50) в Хабаровському краї - несправність і помилка пілотування

В Хабаровському краї (Росія) розбився сучасний винищувач Су-57. Про це повідомляють росЗМІ.

Авіакатастрофа сталася в 111 км від аеродрому Дземги. Пілот встиг катапультуватися. Його евакуювали на вертольоті Мі-8.

Основні версії катастрофи винищувача Су-57 (Т-50) в Хабаровському краї - несправність і помилка пілотування.

Як наголошується, цей винищувач проходив випробування. Він належав Комсомольському-на-Амурі авіазаводу.

Нагадаємо, 11 грудня у Росії розбився військовий вертоліт. Сам вертоліт знайшли зруйнованим у станиці Платніровська, у двох кілометрах від аеродрому, з якого був зроблений виліт. На борту судна знаходилися командир і другий пілот. Вони загинули.За попередньою інформацією, вертоліт міг розбитися через складні метеоумови. Міноборони РФ направило комісію на місце аварії.