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    У світі

    У Росії розбився військовий вертоліт: екіпаж загинув

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    <p>За попередньою інформацією, вертоліт Мі-28 міг розбитися через складні метеоумови</p> - У Росії розбився військовий вертоліт: екіпаж загинув

    За попередньою інформацією, вертоліт Мі-28 міг розбитися через складні метеоумови

    Аварія сталася під час планового польоту в темний час доби у складних погодних умовах

    Військовий вертоліт Мі-28 розбився в Краснодарському краї РФ після того, як вилетів з міста Кореновськ.

    Про це повідомляє «Интерфакс» з посиланням на міноборони Росії.

    «Аварія сталася 11 грудня близько 23:00 в районі аеродрому Кореновськ під час планового навчально-тренувального польоту в темний час доби у складних погодних умовах. Політ проходив без боєкомплекту. На землі не залишилося руйнувань», - йдеться в повідомленні.

    Сам вертоліт знайшли зруйнованим у станиці Платніровська, у двох кілометрах від аеродрому, з якого був зроблений виліт. На борту судна знаходилися командир і другий пілот. Вони загинули.

    За попередньою інформацією, вертоліт міг розбитися через складні метеоумови. Міноборони РФ направило комісію на місце аварії.

    Нагадаємо, минулого тижня в Міннесоті (США) розбився військовий вертоліт американської Національної гвардії.

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