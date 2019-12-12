У Росії розбився військовий вертоліт: екіпаж загинув
За попередньою інформацією, вертоліт Мі-28 міг розбитися через складні метеоумови
Аварія сталася під час планового польоту в темний час доби у складних погодних умовах
Військовий вертоліт Мі-28 розбився в Краснодарському краї РФ після того, як вилетів з міста Кореновськ.
Про це повідомляє «Интерфакс» з посиланням на міноборони Росії.
«Аварія сталася 11 грудня близько 23:00 в районі аеродрому Кореновськ під час планового навчально-тренувального польоту в темний час доби у складних погодних умовах. Політ проходив без боєкомплекту. На землі не залишилося руйнувань», - йдеться в повідомленні.
Сам вертоліт знайшли зруйнованим у станиці Платніровська, у двох кілометрах від аеродрому, з якого був зроблений виліт. На борту судна знаходилися командир і другий пілот. Вони загинули.
За попередньою інформацією, вертоліт міг розбитися через складні метеоумови. Міноборони РФ направило комісію на місце аварії.
Нагадаємо, минулого тижня в Міннесоті (США) розбився військовий вертоліт американської Національної гвардії.