У Венесуелі розбився літак – 9 людей загинули



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Основною версією аварії влада вказують людський фактор

У Венесуелі літак Beechcraft 100 King Air зазнав аварії за вісім кілометрів від аеропорту Каракаса. В результаті події загинули 9 осіб.

Про це повідомляє Infobae.

«У літаку, який відлетів від гірничої арки Гуасіпаті, штат Болівар, було дев’ятеро пасажирів... Влада підтвердила загибель усіх людей на борту, оголосивши, що справу будуть розслідувати два прокурори», – йдеться у повідомленні.

Основною версією аварії влада вказують людський фактор.

Як повідомлялося, у США, в каліфорнійському місті Фресно, 17-річна дівчина вкрала приватний літак King Air 200 і розбила його.