У Росії запевняють, що готові надати слідству дані про катастрофу MH17



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Пасажирський Boeing-777, що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий на окупованій території Донбасу 17 липня 2014 року

У березні почнуться судові слухання в Нідерландах щодо катастрофи Boeing-777 «Малайзійських авіаліній»

Російська Федерація готова надати наявні у неї дані про знищення пасажирського Boeing на Донбасі у 2014 році перед новим судовим слуханням у Нідерландах.

Про це заявив постійний представник Росії при Європейському Союзі Володимир Чижов, пише «Тасс».

«Ми готові взаємодіяти в проясненні всіх обставин цього інциденту. Мені відомо, що у березні почнуться судові слухання в Нідерландах з цього приводу. У тому числі й в цьому контексті ми готові надати наявні у нас дані», — сказав він.

Перед цим з таким проханням на адресу Росії звернувся міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок.

У записці національному парламенту, присвяченій стратегії подальшого розвитку відносин з Росією, міністр зазначив, що уряд «звернувся до РФ з проханням про співпрацю у розслідуванні», що стосується повітряного простору над східною Україною.

Блок пообіцяв, що головний законодавчий орган країни «буде окремо поінформовано про прогрес у питанні».

Як відомо, Верховна Рада продовжила угоду з Нідерландами про співпрацю у розслідуванні катастрофи MH17. Документ дозволить продовжити дію Міжнародної місії захисту розслідування до 1 серпня 2020 року.

Як повідомлялось, уряд Нідерландів звернувся до російської прокуратури з проханням сприяти у пошуку Володимира Цемаха. Зазначається, що Нідерланди хочуть допитати Цемаха у справі про катастрофу малайзійського Boeing в липні 2014 року на Донбасі.

Згодом Нідерланди звинуватили Росію у відмові видати Цемаха.

До слова, у грудні Україна оголосила у розшук Цемаха, якого сама віддала Росії.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий на окупованій території Донбасу 17 липня 2014 року. На борту авіалайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.