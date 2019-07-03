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    У Росії висунули остаточне звинувачення 18 із 24 українських моряків

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    <span>Старший матрос судна &laquo;Нікополь&raquo; В&rsquo;ячеслав Зінченко в супроводі російських силовиків&nbsp;</span> - У Росії висунули остаточне звинувачення 18 із 24 українських моряків
    Старший матрос судна «Нікополь» В’ячеслав Зінченко в супроводі російських силовиків 

    Сьогодні слідство висунуло остаточне звинувачення Беспальченку, Варимезу, Зінченку і Без’язичному

    У Росії звинувачення в остаточній редакції висунуто 18 військовополоненим українським морякам. Про це повідомив у Facebook адвокат Микола Полозов.

    «Загалом на сьогодні звинувачення в остаточній редакції висунули 18 військовополоненим українським морякам. У графіку слідчих дій, очікується, що в четвер, п’ятницю і у вівторок наступного тижня звинувачення в остаточній редакції буде висунуте щодо решти 6 військовополонених українських моряків», – повідомив Полозов.

    Він додав, що сьогодні слідство висунуло остаточне звинувачення Віктору Беспальченку, Володимиру Варимезу, В’ячеславу Зінченку і Юрію Без’язичному.

    Слідство ФСБ Росії в Москві розпочало висувати звинувачення в остаточній редакції захопленим у Чорному морі українським військовим морякам за статтею ККР про незаконне перетинання державного кордону Росії.

    Після того, як 9 липня слідство висуне остаточне обвинувачення всім українським морякам захист і військовополонені перейдуть до стадії ознайомлення з матеріалами справи.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що Захід домовився із РФ про наших моряків без участі президента Зеленського.

    Микола Полозов Росія ФСБ українські моряки
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