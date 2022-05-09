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    У Росії закидали коктейлями Молотова ще один військкомат (відео)

    У Росії закидали коктейлями Молотова вже сьомий військкомат - У Росії закидали коктейлями Молотова ще один військкомат (відео)
    У Росії закидали коктейлями Молотова вже сьомий військкомат
    фото ілюстраційне

    Це вже сьомий підпал військомату у Росії

    У Череповці Вологодської області невідомі підпалили військкомат коктейлями Молотова. Відповідне публікують російські Телеграм-канали.

    Як стверджують очевидці, це сталося ввечері 8 травня, напередодні сакральної дати президента Володимира Путіна.

    На відео видно, як два хлопці в масках прийшли до військкомату на вулиці Краснодонців і кинули до будівлі кілька пляшок із запалювальною сумішшю.

    Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

    У Росії після вторгнення в Україну почали підпалювати військкомати. Новини про підпали надходили вже з шести регіонів. Останній випадок стався у Нижньовартовську – там у будівлю військкомату кинули пляшки з коктейлями Молотова.

    При цьому раніше такої кількості підпалів не було.

    Радник голови офісу президента України Олексій Арестович стверджує, що після початку війни сталися десятки підпалів військкоматів у Росії.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Росії закидали коктейлями Молотова ще один військкомат (відео)