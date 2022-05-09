У Росії закидали коктейлями Молотова ще один військкомат (відео)

У Росії закидали коктейлями Молотова вже сьомий військкомат

Це вже сьомий підпал військомату у Росії

У Череповці Вологодської області невідомі підпалили військкомат коктейлями Молотова. Відповідне публікують російські Телеграм-канали.

Як стверджують очевидці, це сталося ввечері 8 травня, напередодні сакральної дати президента Володимира Путіна.

На відео видно, як два хлопці в масках прийшли до військкомату на вулиці Краснодонців і кинули до будівлі кілька пляшок із запалювальною сумішшю.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

У Росії після вторгнення в Україну почали підпалювати військкомати. Новини про підпали надходили вже з шести регіонів. Останній випадок стався у Нижньовартовську – там у будівлю військкомату кинули пляшки з коктейлями Молотова.

При цьому раніше такої кількості підпалів не було.

Радник голови офісу президента України Олексій Арестович стверджує, що після початку війни сталися десятки підпалів військкоматів у Росії.