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    Лікував похмілля у шамана: у Росії загадково помер черговий мільярдер

    Знайдений мертвим колишній топ-менеджер Лукойлу Олександр Суботін - Лікував похмілля у шамана: у Росії загадково помер черговий мільярдер
    Знайдений мертвим колишній топ-менеджер Лукойлу Олександр Суботін
    фото з відкритих джерел

    За даними російських ЗМІ, олігарх помер після антипохмільного сеансу у шаманів

    Колишній топ-менеджер «Лукойлу» мільярдер Олександр Суботін помер у Митіщах, імовірно, після антипохмільного сеансу з шаманами. Як повідомляє Telegram-канал Mash, шаман і його дружина приймали клієнтів у звичайному приватному будинку, пропонуючи їм «лікування» отруйною жабою.

    «Робили надріз на шкірі, капали туди отруту жаби – і після блювоти пацієнту нібито ставало краще. Ще викликали духів, приносили в жертву звірів і купали заблудших у крові півнів», – зазначає видання.

    Mash стверджує, що Суботін сім'ю шамана знав давно й регулярно користувався їхніми послугами.

    «І ось прийшов до них у черговий раз – лікувати похмілля. Раптово йому стало недобре – заболіло серце. Господар вирішив не викликати швидку, дав корвалол і уклав бізнесмена спати в підвал. Там чоловік і помер. Поліції, що приїхала подружжя шаманів сказало, що з померлим просто дружили», – сказано в повідомленні.

    Зазначимо, що офіційних підтверджень цієї інформації поки не надходило. Олександр Суботін – колишній член правління ТОВ «Торговий дім Лукойл» і рідний брат ексвіце-президента «Лукойлу» Валерія Суботіна.

    Зазначимо, місяць тому в елітному селищі Виборзького району Ленінградської області знайшли тіло топ-менеджера транспортної компанії «Газпром ІНВЕСТ» (100-відсоткова «дочка» «Газпрому»).

    60-річного Леоніда Шульмана знайшли у ванній. Поблизу також лежала передсмертна записка. У зв'язку з цим попередньо передбачається, що він наклав на себе руки. У ній росіянин написав, що його «залікували» і він «не хоче бути інвалідом».

    Теги: росія Газпром війна Україна окупація #stoprussia
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    Лікував похмілля у шамана: у Росії загадково помер черговий мільярдер