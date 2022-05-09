Британія ввела новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі

Британський парламент завдав удару по рідкісних металах, від яких Москва залежить від Лондона

Про це повідомляє пресслужба

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Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі на суму 1,7 мільярда фунтів стерлінгів.

У Лондоні очікують, що нові санкції призведуть до того, що загальна вартість товарів, які зазнали повних або часткових імпортно-експортних санкцій після початку незаконного вторгнення Росії в Україну, складе майже 5 мільярдів доларів.

Нові санкції включають імпортні мита та заборони на експорт. 35-відсотковий тариф на російські товари, у тому числі платину та паладій, та повну заборону на експорт до Росії деяких британських товарів.

«Цей далекосяжний пакет санкцій завдасть подальшої шкоди російській військовій машині. Це частина скоординованих зусиль багатьох країн світу, яких жахає поведінка росії і вони сповнені рішучості пустити в хід нашу економічну міць, щоб переконати путіна змінити курс», – Державний секретар з міжнародної торгівлі Анн-Марі Тревельян.

«Працюючи в тісній співпраці з нашими союзниками, ми можемо і заважатимемо путінським амбіціям. Незаконне вторгнення путіна його варварська війна повинна бути зупинена»,– канцлер казначейства Британії Ріші Сунак.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський взяв участь у віртуальній зустрічі лідерів G7. Він назвав головні цілі нашої країни у війні проти російських окупантів.