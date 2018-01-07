У Росії затримали волонтерів штабу Навального

Волонтери штабу Навального стояли на вулиці з газетами і повітряними кульками

У столиці Росії на Садовничинській вулиці затримали трьох волонтерів передвиборного штабу опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє «ОВД-Инфо» з посиланням на одного із затриманих Максима Лахаткіна. Лахаткін і Олександр Пелевін стояли на вулиці з газетами і повітряними кульками. За словами першого, їх затримали нібито за



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Олексій Навальний

Волонтери штабу Навального стояли на вулиці з газетами і повітряними кульками

У столиці Росії на Садовничинській вулиці затримали трьох волонтерів передвиборного штабу опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє «ОВД-Инфо» з посиланням на одного із затриманих Максима Лахаткіна.

Лахаткін і Олександр Пелевін стояли на вулиці з газетами і повітряними кульками. За словами першого, їх затримали нібито за незаконне пікетування.

«Це абсолютно безглузда перевірка», – прокоментував затримання він.

Також затримали фотографа-волонтера штабу. Як стверджує Лахаткін, у них «здається» вилучають агітаційні газети, дві сумки «Навальний 20!8» і одну «Париж 1968 – Москва 20!8», а також наклейки.

Крім того, поліцейські проводили огляд речей затриманих, на якому був присутній один чоловік в якості понятого. Він був одягнений в форму охорони.

«На відео огляду, які затримані прислали «ОВД-Инфо», працівниця поліції, ляскає по руці волонтера, який намагається взяти після огляду свою сумку і каже: «Пане, стримайтесь, я вас прошу». Після того, як вона зауважує, що ведеться відеозйомка, вона вимагає її припинити: «Не треба нічо знімати, стирайте, не положено нічо знімати», – відзначають у виданні.

Нагадаємо, апеляційна колегія Верховного суду РФ в суботу, 6 січня, визнала законним рішення Центрвиборчкому Росії, який відмовився зареєструвати групу виборців, створену для підтримки самовисування Олексія Навального кандидатом в президенти РФ.