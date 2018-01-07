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    У Росії затримали волонтерів штабу Навального

    Волонтери штабу Навального стояли на вулиці з газетами і повітряними кульками
    У столиці Росії на Садовничинській вулиці затримали трьох волонтерів передвиборного штабу опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє «ОВД-Инфо» з посиланням на одного із затриманих Максима Лахаткіна. Лахаткін і Олександр Пелевін стояли на вулиці з газетами і повітряними кульками. За словами першого, їх затримали нібито за
    • Сьогодні, 21:29
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    Олексій Навальний
    Олексій Навальний

    Волонтери штабу Навального стояли на вулиці з газетами і повітряними кульками

    У столиці Росії на Садовничинській вулиці затримали трьох волонтерів передвиборного штабу опозиціонера Олексія Навального.

    Про це повідомляє «ОВД-Инфо» з посиланням на одного із затриманих Максима Лахаткіна.

    Лахаткін і Олександр Пелевін стояли на вулиці з газетами і повітряними кульками. За словами першого, їх затримали нібито за незаконне пікетування.

    «Це абсолютно безглузда перевірка», – прокоментував затримання він.

    Також затримали фотографа-волонтера штабу. Як стверджує Лахаткін, у них «здається» вилучають агітаційні газети, дві сумки «Навальний 20!8» і одну «Париж 1968 – Москва 20!8», а також наклейки.

    Крім того, поліцейські проводили огляд речей затриманих, на якому був присутній один чоловік в якості понятого. Він був одягнений в форму охорони.

    «На відео огляду, які затримані прислали «ОВД-Инфо», працівниця поліції, ляскає по руці волонтера, який намагається взяти після огляду свою сумку і каже: «Пане, стримайтесь, я вас прошу». Після того, як вона зауважує, що ведеться відеозйомка, вона вимагає її припинити: «Не треба нічо знімати, стирайте, не положено нічо знімати», – відзначають у виданні. 

    Нагадаємо, апеляційна колегія Верховного суду РФ в суботу, 6 січня, визнала законним рішення Центрвиборчкому Росії, який відмовився зареєструвати групу виборців, створену для підтримки самовисування Олексія Навального кандидатом в президенти РФ. 

    Росія політика Олексій Навальний
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