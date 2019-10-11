У Росії жителі Саратова вийшли на стихійний протест, вимагаючи самосуду над вбивцею 9-річної дівчинки



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Стихійний мітинг через вбивство школярки в Саратові (РФ) Фото: Meduza

Підозрюваний визнав провину у вбивстві

У російському Саратові знайшли мертвою дев'ятирічну Лізу Кисельову, яка вранці 9 жовтня пішла в школу і не повернулася. Про це повідомив заступник голови уряду Саратовської області Роман Бусаргін, пише «Медуза».

Тіло дівчинки зі слідами насильницької смерті виявила поліція ввечері 10 жовтня в гаражах в Кіровському районі міста.

Після пропажі дівчинки слідчі порушили кримінальну справу про вбивство. Пошуками Лізи Кисельової займалися кілька сотень волонтерів організації «Ліза Алерт» і жителів Саратова.

Поліція затримала підозрюваного у злочині. Як повідомляє телеканал «Саратов 24», це місцевий житель 1984 року народження Михайло Туватін. Раніше він був судимий за зґвалтування і крадіжки. Підозрюваний визнав провину у вбивстві. За даними ЗМІ, на допиті він заявив, що задушив дівчинку зі злості, нібито за те, що вона йому грубо відповіла. Після цього він заховав тіло дівчинки в гаражі.

Вночі на місці вбивства, де поліція вела слідчі дії, зібрався стихійний мітинг. Кілька сотень жителів оточили поліцейську машину, в якій, на їхню думку, міг перебувати Туватін. Вони скандували «Відкривай», вимагаючи самосуду над ним. Пізніше з'ясувалося, що підозрюваного в машині не було, пише Mash. За інформацією Baza, поліція застосувала проти мітингувальників сльозогінний газ.

Після цього жителі міста перемістилися до відділу поліції на вулиці Московській, куди був доставлений підозрюваний. Вони перекрили дорогу, вимагаючи, щоб керівництво поліції розкрило офіційні дані про хід розслідування. До ранку жителі розійшлися по домівках.

Вранці 11 жовтня Слідчий комітет відзвітував про допит підозрюваного. Той розповів, що кілька місяців тому самовільно заволодів старим занедбаним гаражем, помінявши в ньому замок. У день вбивства Ліза Кисельова проходила повз і запитала, чи його це гараж. За словами Туватіна, він злякався, що гараж насправді міг належати родині дівчинки, після чого затягнув її всередину і вбив.