Іржаві гаражі у дворах - київська естетика

У багатьох київських дворах стоять залізні гаражі. По одному або навіть по кілька

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По уровню эстетического уродства они занимают твердое второе мест после электроподстанций. Эти гаражи мы можем видеть как в спальных жилых массивах, так и в уютных двориках самого центра города.

В этих гаражах уже давно нет машин. Иногда они используются для торговли. Иногда, и это беда для всего двора, – как приемный пункт стеклотары и вторсырья. Но чаще всего они уже по много лет стоят закрытыми, без всякой эксплуатации. С момента, когда эти гаражи устанавливались, минуло много лет. Их хозяева умерли, наследники съехали. Продать такой гараж официально почти невозможно. Вот и стоят, ржавеют, зарастают сорняком железные коробки во дворах многоквартирных домов.

История этих гаражей ведется с 1980-х годов, когда машин у людей было мало. Но были некие социальные программы. И почти в каждом доме жил какой-то льготник с машиной. Это мог быть инвалид, которому государство выделило Запорожец с ручным управлением. Это мог быть пожилой инвалид войны со своим автомобилем. Государство решило, что таким людям были положены гаражи во дворах. Не знаю, настолько ли остро инвалиды нуждались именно в гаражах, но автомобиль был реальной ценностью, потому хранить его под замком считалось естественным. Даже если ради этого остальным сотням жителей пришлось подвинуться и освободить добрый кусок общего двора.

Со времени бесплатной раздачи гаражей минуло уже лет тридцать, а то и больше. Почти всегда на эти гаражи есть какие-то документы – в начале 90-х они оформлялись на фактических владельцев, а кое-где даже приватизировались.

Но сейчас возникает такой вопрос. Почему эти железные ржавые коробки должны уродовать дворовое общественное пространство?

Я уже и писал об этом, и лично обращался с просьбой навести порядок и убрать этот хлам с городских дворов. Но реакции со стороны киевских властей не последовало. Были отписки, что, мол, ничего не можем сделать, обращайтесь к хозяевам этих гаражей (которые давно умерли) или в суд с требованием признать это имущество бесхозным. Но обратится в суд лично я не могу. Может только тот, в чьем ведении земля, на которой гараж стоит. А стоят эти гаражи, как правило, на придомовых территориях. У нас же придомовые территории и дворы, как правило, официально не оформлены как собственность ОСББ или жильцов. Фактически двор относится к дому, а юридически – нет. Дворник на этой придомовой территории подметать может, кусты сажать можно. А вопросы собственности решать нельзя. Не только с гаражом, даже отдельно стоящую машину – эксплуатируемую или в виде металлолома, – никто во дворе тронуть не имеет права.

При этом нельзя сказать, что проблема вообще нерешаемая. В других постсоветских городах, которым досталось точно такое же наследство, эту проблему решают. Для этого местные органы власти разрабатывают юридически чистые схемы, следуя которым можно навести порядок в обозримом времени.

К сожалению, у нас решения проблемы старых гаражей в общественном пространстве не предложено. В Киевской городской администрации этим никто не занимается. Вообще, по-моему, там считают, что подобное уродство в киевских дворах – норма. Хотя именно по эффективности решения подобных проблем, горожане и должны судить об эффективности работы местных властей.

Джерело: Сегодня

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