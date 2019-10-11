Керівник інтернату в Мелітополі «здавав напрокат» дітей



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Фото: Нацполіція у Запорізькій області

Чоловік відправляв хлопців на будівельні роботи

У Запоріжжі поліцейські викрили керівника одного з інтернатів, який надавав неповнолітніх підопічних підприємцям для виконання важкої роботи.

Про це йдеться у повідомлені пресслужби ГУНП в Запорізькій області.

«10 жовтня працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, слідчі ГУНП в Запорізькій області із залученням спецпризначенців КОРД, під процесуальним керівництвом прокуратури, викрили підозрюваного після отримання грошової винагороди в сумі 1000 гривень за надання 4 неповнолітніх дітей віком до 14 років, хлопчиків, сторонній особі для виконання будівельних робіт у приватному домоволодінні селища міського типу Приазовське», - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний мешканець міста Мелітополь. Вирішується питання щодо затримання фігуранта в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, проводяться слідчі дії.

Триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.3 ст.149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.