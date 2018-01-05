У Росії померла відома телеведуча
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Ірина Чукаєва
Чукаєва померла на 67 році життяУ Москві ввечері 5 січня померла відома лікар-телеведуча Ірина Чукаєва через ускладнення після пневмонії.
Про це повідомляють «Известия».
Чукаєва померла на 67 році життя. За даними газети, смерть настала в 13-й міській лікарні столиці Російської Федерації.
Телеведуча була лікарем-кардіологом, завідуючою кафедрою клінічної терапії медичного університету імені Пирогова і професором. Окрім цього, вона завідувала відділенням Російського медичного товариства артеріальної гіпертонії.
10 років Чукаєва була автором і ведучою програми «Студія «Здоров'я» на пропагандистському каналі «Росія».
Нагадаємо, відомого у Росії музиканта-балалаєчника театру «Русская песня» Дмитра Калініна знайшли мертвим у Москві.