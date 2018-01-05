У Росії померла відома телеведуча

Чукаєва померла на 67 році життя

У Москві ввечері 5 січня померла відома лікар-телеведуча Ірина Чукаєва через ускладнення після пневмонії. Про це повідомляють «Известия». Чукаєва померла на 67 році життя. За даними газети, смерть настала в 13-й міській лікарні столиці Російської Федерації. Телеведуча була лікарем-кардіологом, завідуючою кафедрою клінічної терапії