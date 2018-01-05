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    У Росії померла відома телеведуча

    Чукаєва померла на 67 році життя
    У Москві ввечері 5 січня померла відома лікар-телеведуча Ірина Чукаєва через ускладнення після пневмонії. Про це повідомляють «Известия». Чукаєва померла на 67 році життя. За даними газети, смерть настала в 13-й міській лікарні столиці Російської Федерації. Телеведуча була лікарем-кардіологом, завідуючою кафедрою клінічної терапії
    • Сьогодні, 00:16
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    Ірина Чукаєва
    Ірина Чукаєва

    Чукаєва померла на 67 році життя

    У Москві ввечері 5 січня померла відома лікар-телеведуча Ірина Чукаєва через ускладнення після пневмонії.

    Про це повідомляють «Известия».

    Чукаєва померла на 67 році життя. За даними газети, смерть настала в 13-й міській лікарні столиці Російської Федерації.

    Телеведуча була лікарем-кардіологом, завідуючою кафедрою клінічної терапії медичного університету імені Пирогова і професором. Окрім цього, вона завідувала відділенням Російського медичного товариства артеріальної гіпертонії.

    10 років Чукаєва була автором і ведучою програми «Студія «Здоров'я» на пропагандистському каналі «Росія».

    Нагадаємо, відомого у Росії музиканта-балалаєчника театру «Русская песня» Дмитра Калініна знайшли мертвим у Москві.

    Росія смерть
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