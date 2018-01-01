У Росії зарізали відомого музиканта

На тілі Калініна виявлено численні ножові поранення

Відомого у Росії музикант-балалаєчника театру «Русская песня»Дмитра Калініна знайшли мертвим у Москві. Про це повідомляє Управління культури по місту Набережні Челни. Інформацію про загибель 41-річного музиканта Дмитра Калініна, якого знають під сценічним псевдо «Crazy Balalaika», підтверджують також волонтери



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У Росії зарізали популярного музиканта Дмитра Калініна

На тілі Калініна виявлено численні ножові поранення

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Відомого у Росії музикант-балалаєчника театруРусская песняДмитра Калініна знайшли мертвим у Москві.

Про це повідомляє Управління культури по місту Набережні Челни.

Інформацію про загибель 41-річного музиканта Дмитра Калініна, якого знають під сценічним псевдо «Crazy Balalaika», підтверджують також волонтери пошуково-рятувального загону «Ліза Алерт».

Згідно з попередніми даними, на тілі артиста виявлено численні ножові поранення.

За інформацією поліції, останній раз колеги бачили Дмитра Калініна 27 грудня 2017 року – тоді він вийшов з будівлі театру «Русская песня».

Після цього артист перестав виходити на зв'язок. Музиканта розшукували родичі, волонтери та правоохоронні органи.