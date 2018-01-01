  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Росії зарізали відомого музиканта

    На тілі Калініна виявлено численні ножові поранення
    Відомого у Росії музикант-балалаєчника театру «Русская песня»Дмитра Калініна знайшли мертвим у Москві. Про це повідомляє Управління культури по місту Набережні Челни. Інформацію про загибель 41-річного музиканта Дмитра Калініна, якого знають під сценічним псевдо «Crazy Balalaika», підтверджують також волонтери
    • Сьогодні, 05:46
    • Розсилка
    <span>У Росії зарізали популярного музиканта Дмитра Калініна</span>
    У Росії зарізали популярного музиканта Дмитра Калініна

    На тілі Калініна виявлено численні ножові поранення

    Відомого у Росії музикант-балалаєчника театру «Русская песня»Дмитра Калініна знайшли мертвим у Москві.

    Про це повідомляє Управління культури по місту Набережні Челни.

    Інформацію про загибель 41-річного музиканта Дмитра Калініна, якого знають під сценічним псевдо «Crazy Balalaika», підтверджують також волонтери пошуково-рятувального загону «Ліза Алерт».

    Згідно з попередніми даними, на тілі артиста виявлено численні ножові поранення.

    За інформацією поліції, останній раз колеги бачили Дмитра Калініна 27 грудня 2017 року – тоді він вийшов з будівлі театру «Русская песня».

    Після цього артист перестав виходити на зв'язок. Музиканта розшукували родичі, волонтери та правоохоронні органи.

    Росія музика смерть артист
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ