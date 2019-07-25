У російській Раді федерації вже готові до «діалогу з новим парламентом України»



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Голова Ради федерації Росії Валентина Матвієнко

Матвієнко шкодує, що українська влада не провела вибори в окупованому росіянами Луганську і Донецьку

Голова Ради федерації Росії Валентина Матвієнко вважає, що після дострокових виборів до Верховної Ради «можна розраховувати на відновлення міжпарламентського діалогу з тих питань, де можна сформувати позитивний порядок», пише російське агентство ТАСС.

«З парламентом, якому надав довіру народ, ми готові вести діалог. І ми розраховуємо, що такий діалог зараз можливий, як мінімум, з тих питань, де ми можемо сформувати позитивний порядок», — сказала Матвієнко на прес-конференції про підсумки весняної сесії Ради Федерації.

Вона зазначила, що Росія і федеральні збори РФ «завжди виступало і продовжує виступати за діалог».

При цьому Матвієнко вважає, що дострокові вибори до Верховної Ради нібито «не можна назвати такими, що цілком відповідають міжнародним демократичним нормам, так як мільйон виборців були позбавлені права проголосувати».

«Не вдаючись у деталі, можу сказати, з точки зору транспарентності та інших факторів, не можна сказати, що минулі вибори до Верховної Ради відповідають всім міжнародним вимогам демократичної виборчої системи. Дуже шкода, що київська влада так і не зважилися включити Луганськ і Донецьк. Вони не провела вибори в Луганську і Донецьку, позбавили мільйони виборців права брати участь у виборчій кампанії», — сказала Матвієнко.

Дострокові вибори у Верховну Раду 2019

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