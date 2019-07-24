Милованов розповів, як Київська школа економіки навчатиме команду Зеленського



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Представники партії «Слуга народу» пройдуть однотижневу посилену програму професіоналізації

Учасники програми матимуть власне державницьке портфоліо, котре вони зможуть втілювати у життя протягом наступних 5 років

Київська школа економіки проведе освітній інтенсив для партії «Слуга народу».

Про це написав у Facebook економіст, почесний президент Київської школи економіки, заступник глави Ради НБУ Тимофій Милованов.

«У день виборів ми оголосили про це, а зараз ділюсь деталями, чому будуть навчатися нові політичні сили і яких компетенцій вони прагнуть набути. KSE реалізовуватиме однотижневу посилену програму професіоналізації, що поглиблює розуміння соціоекономічної ситуації у міжнародному та національному вимірі, а також задає набір навичок і компетенцій, які знадобляться народним депутатам у щоденній роботі», - повідомив Милованов.

За його словами, програма базується на кращих міжнародних практиках, адже в її основу покладений Гарвардський курс викладання для дорослих. В її фокусі – першочергове визначення потреби аудиторії та постановка конкретних освітніх цілей.

«Навчальний курс будується на портфельному методі. Після його проходження учасники програми матимуть власне державницьке портфоліо, котре вони зможуть втілювати у життя протягом наступних 5 років – від особистої стратегії розвитку до пропозицій політик та законодавчих норм», - зазначив Милованов.

Він додав, що KSE разом із представниками партії «Слуга народу» розробляють для курсу контентну складову та відповідну їй систему симуляцій. При цьому навчання відбувається через тематичну матрицю (framework).

«Ми раді, що є частиною свідомого та виваженого підходу до депутатства – коли підготовка до роботи та внутрішня відповідальність є базовими цінностями. Не можна навчити бути «професійним» народним депутатом, проте можна надати інструменти, що будуть необхідні на цій роботі, та допомогти знайти точку опори для державницької позиції», - зауважив почесний президент Київської школи економіки.