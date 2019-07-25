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    Зеленський зібрав майбутніх нардепів від «Слуги народу»

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    <p>Наразі &laquo;Слуга народу&raquo; набирає 43,16% голосів</p> - Зеленський зібрав майбутніх нардепів від «Слуги народу»

    Наразі «Слуга народу» набирає 43,16% голосів

    На зустрічі були присутні практично всі майбутні нардепи від «Слуги народу», обрані і за списком, і в мажоритарних округах

    Президент Володимир Зеленський у четвер в Києві провів зустріч із майбутніми народними депутатами від партії «Слуга народу».

    Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на інформацію учасників зустрічі.

    Зазначається, що на зібранні були присутні практично всі майбутні нардепи від «Слуги народу», обрані і за списком, і в мажоритарних округах.

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    Зокрема, кандидат у народні депутати за списком «Слуги народу» Данило Гетманцев розповів, що на зустрічі обговорювали загальні принципи майбутньої роботи у Верховній Раді. «Не брехати. Не красти. Не відступати. Це квінтесенція того, що він (Зеленський – ред.) говорив», - сказав Гетманцев у коментарі журналістам після зустрічі.

    «Ми говорили про те, для чого ми зустрілися і що плануємо робити. Ми говорили про те, що для нас важливо залишитися в історії держави, не зганьбити себе, свою політичну силу, свої сім'ї... Це така світоглядна основа, на якій ми надалі будуватимемо свої відносини у фракції, і свої дії від цього відштовхуватимемо», - розповів майбутній парламентар.

    Крім того, кілька учасників зустрічі повідомили, що на заході був присутній в.о. голови Служби безпеки України Іван Баканов.

    Раніше повідомлялося, що Київська школа економіки проведе освітній інтенсив для партії «Слуга народу».

    Нагадаємо, станом на 13 годину четверга, 25 липня, ЦВК залишилося опрацювати 0,10% протоколів. Наразі «Слуга народу» набирає 43,16% голосів.

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      0.47%
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