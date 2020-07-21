У Румунії антирекорд захворювання на Covid-19 за добу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: з відкритих джерел

У Румунії за останню добу виявили майже 1000 хворих на коронавірус. Про це повідомляє новинне телебачення Digi24.

Зазначається, що для країни це стало новим антирекордом за увесь час пандемії.

За останні 24 години в країні виявили 994 нових випадків коронавірусу, на 17 204 здійснених тестів. Це найбільший показник за увесь час епідемії.

Померли за останню добу 36 людей.

Загальна кількість померлих з початку епідемії досягла 2074, а підтверджених заражень 39 133.

Нагадаємо, від сьогодні в країні набирає чинності закон, який більше не дозволить хворим на коронавірус самовільно залишати лікарню або виходити з самоізоляції. До цього, у Румунії 624 пацієнти з коронавірусом виписалися з лікарень після того, як суд визнав порушенням прав людини примусову госпіталізацію пацієнтів з легкими симптомами Covid-19. Всього на сьогодні у світі підтверджено 14706950 випадків зараження коронавірусом COVID-19. За добу захворіли 19459 людей. В Україні лабораторно підтверджені 60 166 випадків Covid-19, за добу - 673.