В Україні за добу – 673 нові випадки коронавірусу



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В Україні за минулу добу виявили 673 нових випадки коронавірусного захворювання

Минулої доби 760 людей одужали, а 20 — померли від ускладнень

Станом на 21 липня в Україні лабораторно підтверджені 60 166 випадків Covid-19, за добу - 673. Для порівняння - днем раніше в Україні виявили 651 нового хворого.

Також відомо, що минулої доби 760 людей одужали, а 20 — померли від ускладнень.

Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 20 липня зафіксовано майже 59,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За добу виявили 651 нового хворого.

Нагадаємо, за минулу добу 19 липня, найбільше випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 було зафіксовано у Львівській, Закарпатській областях та у місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Зокрема на Закарпатті добовий приріст склав 86 хворих. Загалом в регіоні офіційно зареєстровано 4440 випадків Сovid-19.



