  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні за добу – 673 нові випадки коронавірусу

    • Розсилка
    <span>В Україні за минулу добу виявили 673 нових випадки коронавірусного захворювання</span> - В Україні за добу – 673 нові випадки коронавірусу
    В Україні за минулу добу виявили 673 нових випадки коронавірусного захворювання

    Минулої доби 760 людей одужали, а 20 — померли від ускладнень

    Станом на 21 липня в Україні лабораторно підтверджені 60 166 випадків Covid-19, за добу - 673. Для порівняння - днем раніше в Україні виявили 651 нового хворого. 

    Також відомо, що минулої доби 760 людей одужали, а 20 — померли від ускладнень.

    Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусної хвороби.

    Нагадаємо, в Україні станом на ранок 20 липня зафіксовано майже 59,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За добу виявили 651 нового хворого. 

    Нагадаємо, за минулу добу 19 липня, найбільше випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 було зафіксовано у Львівській, Закарпатській областях та у місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.  Зокрема на Закарпатті добовий приріст склав 86 хворих. Загалом в регіоні офіційно зареєстровано 4440 випадків Сovid-19.

    Читайте також:


    Міністерство охорони здоров'я хвороби вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ