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    У світі

    У Румунії понад 600 пацієнтів з коронавірусом самовільно виписалися з лікарень

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    У Румунії понад 600 пацієнтів з коронавірусом самовільно виписалися з лікарень

    Суд визнав порушенням прав людини примусову госпіталізацію пацієнтів з легкими симптомами Covid-19.

    У Румунії 624 пацієнти з коронавірусом виписалися з лікарень після того, як суд визнав порушенням прав людини примусову госпіталізацію пацієнтів з легкими симптомами Covid-19.

    Про це повідомляє The Guardian.

    Зазначається, що Конституційний суд ухвалив, що госпіталізація і домашній карантин людей без симптомів Covid-19 або з легкими симптомами є порушенням основоположних прав і тому ці заходи не можуть бути введені постановою уряду.

    «Після рішення суду, яке набуло чинності минулого тижня, 624 пацієнти, у яких підтвердили коронавірус, вирішили покинути лікарні та створили ризик широкого поширення інфекції всередині місцевих громад», - заявив міністр охорони здоров’я Нелу Татару.

    За його словами, більше половини з 50 тис. людей, відправлених на самоізоляцію після повернення з-за кордону, порушили умови карантину.

    У Румунії за минулу добу зареєстрували антирекорд за кількістю нових випадків зараження з початку пандемії - 614.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      51224
    • Хворіють
      26113
    • Одужали
      23784
    • Померли
      1327

    Станом на 9 липня в Україні фіксують ріст нових випадків Covid-19, за минулу добу заразились ще 810 людей. Найбільше інфікованих виявили у Львівській області, Києві, Закарпатській та Рівненській областях.

    суд Конституційний суд Румунія карантин коронавірус
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