У Румунії обвалився міст: рух поїздів з Молдовою заблоковано



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Обвалення сталося на мосту в Плоєшті на півдні Румунії

Частина мосту обрушилась на залізничну колію

У місті Плоєшті (Румунія) сьогодні, 22 лютого, обвалилася частина пішохідного мосту і впала на залізничні колії. Про це повідомляє Romania TV.

Як повідомляється, міст заввишки 15 метрів впав і таким чином заблокував на кілька годин залізничне сполучення між Бухарестом і території Молдови.

В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Через обвал було зупинено чотири пасажирських потяги.

Нагадаємо, 14 серпня 2018 року на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалився проліт автомобільного мосту завдовжки близько сотні метрів. В результаті обвалу мосту загинули 43 людини.

Прокурор Генуї Франческо Коцці заявив, що причиною обвалу частини мосту Моранді була людська помилка.

9 лютого 2019 року в італійському місті Генуя розпочали знесення мосту Моранді, внаслідок обвалу якого влітку 2018 року загинули 43 людини.