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    У Румунії обвалився міст: рух поїздів з Молдовою заблоковано

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    <span>Обвалення сталося на мосту в Плоєшті на півдні Румунії&nbsp;</span> - У Румунії обвалився міст: рух поїздів з Молдовою заблоковано
    Обвалення сталося на мосту в Плоєшті на півдні Румунії 

    Частина мосту обрушилась на залізничну колію

    У місті Плоєшті (Румунія) сьогодні, 22 лютого, обвалилася частина пішохідного мосту і впала на залізничні колії. Про це повідомляє Romania TV.

    Як повідомляється, міст заввишки 15 метрів впав і таким чином заблокував на кілька годин залізничне сполучення між Бухарестом і території Молдови.

    В результаті інциденту ніхто не постраждав.

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    У Румунії обвалився міст: рух поїздів з Молдовою заблоковано
    У Румунії обвалився міст: рух поїздів з Молдовою заблоковано
    У Румунії обвалився міст: рух поїздів з Молдовою заблоковано

    Через обвал було зупинено чотири пасажирських потяги. 

    Нагадаємо, 14 серпня 2018 року на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалився проліт автомобільного мосту завдовжки близько сотні метрів. В результаті обвалу мосту загинули 43 людини.

    Прокурор Генуї Франческо Коцці заявив, що причиною обвалу частини мосту Моранді була людська помилка.

    9 лютого 2019 року в італійському місті Генуя розпочали знесення мосту Моранді, внаслідок обвалу якого влітку 2018 року загинули 43 людини.

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